Serie C, Salernitana-Catania: la diretta della partita

Torna in campo il Catania che oggi alle 14.30 sfida all’Arechi la Salernitana nel big match valevole per la 29° giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri vogliono dare seguito alle due vittorie consecutive ottenute contro Trapani e Giugliano per mantenersi in scia del Benevento capolista, mentre sulla panchina granata c’è l’esordio di Serse Cosmi dopo l’esonero di Giuseppe Raffaele. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.
Salernitana-Catania: la diretta della partita
14.30 – Fischio d’inizio del match tra Salernitana e Catania
Salernitana-Catania: le formazioni ufficiali
SALERNITANA (-): in attesa
CATANIA (-): in attesa
ARBITRO: Il sig. Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato
ASSISTENTI: Il sig. Matteo Gentile della sezione di Isernia e il sig. Luca Chiavaroli della sezione di Pescara
QUARTO UOMO: Il sig. Fabio Rosario Luongo della sezione di Frattamaggiore
FVS: Il sig. Luigi Ferraro della sezione di Frattamaggiore
AMMONITI:
ESPULSI:
RETI:
Dove vedere il match in tv o in streaming gratis
L’incontro in programma all’Arechi di Salerno vale la ventinovesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.
Inoltre, il match Salernitana-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre.