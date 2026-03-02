CittàInsieme incontra il sindaco di Catania Enrico Trantino: assemblea pubblica mercoledì 4 marzo

- Pubblicità -

L’associazione cittadina CittàInsieme rende noto che l’incontro di mercoledì 4 marzo ha l’obiettivo di rappresentare un confronto insieme al sindaco di Catania Enrico Trantino sullo stato attuale della città di Catania. “Chiederemo risposte in merito alla sua visione della città, alle linee politiche di fondo sulle quali ha orientato finora l’operato della sua amministrazione, sui problemi più delicati e urgenti che attanagliano gli abitanti della nostra città” – dicono i vertici di CittàInsieme, che aggiungono:

“Il confronto che abbiamo programmato per mercoledì non sarà né definitivo né risolutivo. I problemi sono tanti, incancreniti e difficili anche solo per una loro esaustiva elencazione. Ma sarà una preziosa occasione per condividere le nostre analisi e proposte maturate ad esito del ciclo di appuntamenti tematici svolti nei mesi scorsi con i singoli Assessori e con il coinvolgimento di cittadini, associazioni e gruppi attivi in città”.



Per ulteriori dettagli ecco la locandina ufficiale dell’iniziativa.