Erosione costiera, parte la progettazione per interventi in 14 comuni del Messinese

La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha avviato l’iter per definire i piani di caratterizzazione ambientale del litorale compreso tra Patti e Tusa. Una fase indispensabile per ultimare la progettazione esecutiva del cosiddetto “contratto di costa”. Si tratta degli interventi antierosione che riguardano quattordici comuni del Messinese. L’obiettivo è quello di difendere il versante tirrenico, con il recupero dell’ecosistema naturale e con la riqualificazione di tutta la fascia costiera.

Saranno individuate le modalità di attuazione degli interventi per la salvaguardia e la protezione delle coste dei Comuni che fanno parte del contratto di costa Tirreno 1: Acquedolci, Brolo, Capo d’Orlando, Caronia, Gioiosa Marea, Motta D’Affermo, Naso, Patti, Piraino, Reitano, Sant’Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra, Torrenova e Tusa. I lavori prevedono il ripristino delle barriere a mare lungo gli 84 chilometri di litorale e le opere infrastrutturali da realizzare. Si completa cosi il percorso tecnico avviato dagli Uffici diretti da Sergio Tumminello, che hanno già visto eseguire le indagini e la pianificazione delle soluzioni, che verranno esaminate nel documento progettuale.

