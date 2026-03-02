Export italiano negli Stati Uniti: i dazi colpiscono i settori tradizionali, il boom del farmaceutico nasconde la crisi

- Pubblicità -

L’effetto dazi c’è ma non si vede sull’export italiano verso gli Stati Uniti. L’elaborazione dei dati Istat da parte dell’Area Studi e ricerche della CNA mostra che l’incremento del 7,2% delle vendite nel 2025 sul secondo mercato per il Made in Italy è stato determinato dal brillante andamento del farmaceutico che ha realizzato un balzo del 54% a 15,7 miliardi, diventando il primo settore con una quota del 22,7% sul totale dell’export negli Stati Uniti. Al netto del farmaceutico, le vendite sul mercato americano accusano una contrazione dell’1,7% (pari a 863 milioni) e le produzioni tipiche del Made in Italy registrano un calo del 3,7% (-1,3 miliardi di euro), in controtendenza rispetto al totale delle vendite all’estero che mostrano una progressione dell’1,7%.

Il farmaceutico ha condizionato l’interscambio anche con gli altri principali mercati di sbocco dei prodotti italiani. A livello globale vendite in aumento del 28,5% con punte del 111% in Francia e +156% in Spagna, valore raddoppiato in India, di contro flessioni del 13,2% in Germania e dell’1% nel Regno Unito. L’ampiezza delle variazioni suggerisce una diversificazione dei flussi commerciali da parte delle multinazionali. L’import italiano di prodotti farmaceutici registra infatti un +100% dagli Stati Uniti e rappresenta quasi la metà degli acquisti dall’altra sponda dell’Atlantico (14,6 miliardi su 35) con una accelerazione nell’ultima parte dell’anno (+362% a dicembre).

- Pubblicità -

La fase di incertezza nei primi mesi del 2025 e poi l’accordo a luglio tra Stati Uniti e UE sulle tariffe hanno condizionato l’andamento dell’interscambio che per l’Italia si traduce in una riduzione dell’avanzo commerciale per effetto dell’incremento del 42,1% delle importazioni di prodotti manufatturieri sull’intero anno con un +80% nel solo mese di dicembre.

Tornando all’analisi sull’export verso gli Stati Uniti, i settori tradizionali del Made in Italy accusano una flessione. Per le produzioni alimentari -4,5% (-348 milioni), settore auto -18,5% (655 milioni), contrazioni dell’8,2% per i mobili (-131 milioni), del 7,9% per i prodotti in metallo (-249 milioni), del 3,4% per la meccanica (-435 milioni).

Tra le eccellenze del Made in Italy la prova dei dazi è stata superata dalla filiera della moda (tessile, abbigliamento e pelletteria) con un valore di 5,7 miliardi, in crescita del 2,4% sull’anno precedente, grazie alla buona performance nell’ultimo trimestre dell’anno (+5,6%).

In totale i settori tradizionali del Made in Italy registrano un calo delle vendite negli USA del 3,7%. A livello globale il 2025 si è chiuso con un aumento dell’1,7%, grazie al +2,6% verso i paesi UE, +3,4% nel Regno Unito, +9,4% nei paesi Opec e +4% in India, mentre flessione a due cifre (-13,4%) sul mercato cinese.

“L’analisi delle vendite negli Stati Uniti – afferma il Presidente CNA Dario Costantini – rivela che i dazi hanno avuto un impatto negativo sui settori tradizionali del Made in Italy e quindi sulle piccole imprese per le quali il mercato americano vale oltre il 16% del totale delle esportazioni. È essenziale dare stabilità e certezza al commercio internazionale riducendo le barriere – sottolinea Costantini – e al tempo stesso accelerare lo sviluppo su nuovi mercati definendo strumenti e misure per accompagnare la platea delle piccole imprese”.