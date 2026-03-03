Moda e Abbigliamento, l’imprenditore catanese Claudio Miceli è il nuovo presidente regionale di FISMO Sicilia

- Pubblicità -

L’imprenditore catanese Claudio Miceli è il nuovo presidente regionale di FISMO Sicilia (Federazione Italiana dei Negozianti di Abbigliamento, Calzature, Pelletteria e Oggettistica) di Confesercenti, eletto all’unanimità nel corso dell’Assemblea regionale per il rinnovo degli organi dirigenti.

Miceli, già presidente al secondo mandato di Confesercenti dell’area Metropolitana di Catania, 68 anni di Zafferana Etna, (CT) da oltre 35 anni è nel settore della moda di lusso, oggi è un rinomato multibrand di abbigliamento e accessori di alta moda con diversi punti vendita aperti in tutta l’isola. Dopo gli esordi a Milano, con la maison Armani, è stato il primo commerciante a portare in Sicilia il brand Brunello Cucinelli. Impegnato nel sociale al fianco della FIFC e della Fondazione Fibrosi Cistica (FFC) con il suo presidente Matteo Marzotto, condivide un percorso ultra decennale a sostegno della ricerca.

“Sono orgoglioso ed emozionato di assumere questo incarico: la moda è il mio mondo da sempre – dichiara Miceli – oggi il settore sta affrontando una fase complessa: l’aumento dei costi energetici e delle materie prime, una dinamica inflazionistica che penalizza i consumi e una competizione sempre più aggressiva stanno mettendo in seria difficoltà migliaia di attività”.

Da sempre pilastro portante di Confesercenti, FISMO è al fianco dei commercianti tutelando gli interessi dei negozi fisici e la distribuzione al dettaglio e promuovendo il Made in Italy. Nel corso del suo intervento, il neo presidente Miceli ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà che stanno attraversando le imprese della moda, delineando le priorità del nuovo mandato. “FISMO Confesercenti Sicilia – ha dichiarato – conferma il proprio impegno nel rappresentare in maniera unitaria le esigenze delle imprese della moda, sostenendole nel percorso di innovazione e nella sfida della competitività. Servono interventi strutturali per sostenere la digitalizzazione dei punti vendita, la modernizzazione delle imprese e la valorizzazione delle produzioni locali. Solo attraverso politiche mirate e una forte rappresentanza potremo garantire stabilità e sviluppo al comparto”.

L’Assemblea elettiva ha contestualmente nominato Francesco Costantino, già direttore di Confesercenti Catania, nel ruolo di coordinatore regionale, assumendo il compito di supportare l’azione sindacale e organizzativa dell’associazione sul territorio della Sicilia