La forza di connettersi: alle Acli Catania un viaggio interiore tra tè, yoga e narrazione

CATANIA – Si terrà domenica 8 marzo alle ore 10.00, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, presso la sede provinciale delle Acli di Catania, l’evento dal titolo “La via del tè. La forza del connet-te-rsi”, promosso dal Coordinamento Donne Acli Catania e dalle Acli Catania.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di porre l’attenzione sul valore dell’ascolto, a partire da quello verso sé stessi, come strumento fondamentale per riscoprire e valorizzare la propria forza interiore e la propria serenità. Risorse preziose per prevenire e gestire con maggiore consapevolezza ed efficacia quei meccanismi che possono compromettere l’autodeterminazione e che, talvolta, rischiano di intrappolare in situazioni familiari, sociali e lavorative complesse. Obiettivo dell’incontro, in linea con i molteplici appuntamenti promossi dall’associazione nell’ambito delle proprie campagne di prevenzione, è quello di valorizzare il benessere femminile, promuovendo consapevolezza di sé, cura della propria salute e attenzione all’equilibrio personale.

“La forza del connet-te-rsi è un momento pensato per fermarsi e ritrovarsi” – afferma Laura Costa, responsabile del Coordinamento Donne Acli Catania –. “In occasione della Giornata Internazionale della Donna abbiamo voluto offrire ai partecipanti uno spazio di condivisione e armonia, che si spera possa fornire degli utili spunti di riflessione e supporto. Sorseggeremo insieme un tè e, guidati da figure altamente qualificate, intraprenderemo un piccolo viaggio nel nostro mondo interiore e nel mondo che ci circonda”.

A condurre l’incontro saranno l’istruttrice di yoga Laura La Rosa e la psicologa dott.ssa Nunzia Aiello.

Laura La Rosa proporrà una pratica di yoga ispirata alla presenza di donne che siedono insieme e condividono respiro, spazio e storie. La lezione integrerà movimenti dolci, respirazione consapevole e momenti di rilassamento profondo, con l’obiettivo di sostenere il benessere fisico ed emotivo. “Ogni movimento – afferma La Rosa – diventa una dinamica armoniosa, ogni respiro un’onda di gentilezza che unisce, ogni silenzio una forza che cresce tra i corpi e oltre i corpi. Uno spazio sereno e accogliente dove ritrovare energia, sciogliere tensioni e coltivare presenza, armonia e connessione con sé stesse”.

La psicologa Nunzia Aiello accompagnerà invece i partecipanti in un percorso esperienziale basato sul metodo narrativo, per favorire una nuova conoscenza di sé e degli altri, attivando processi creativi, interpretativi e trasformativi attraverso le storie personali.

L’evento è aperto a tutti e gratuito, previa prenotazione al numero 339/5320966.