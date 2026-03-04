L’I.I.S. “Concetto Marchesi” di Mascalucia si aggiudica il concorso “Un giorno in Senato” e partecipa alla cerimonia di premiazione a Roma, vivendo un’autentica esperienza di vita parlamentare.

- Pubblicità -

Con l’elaborazione del disegno di legge intitolato “Istituzione del ‘cassetto virtuale del consumatore’ e nuovo sistema di detrazione fiscale ai fini del pagamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche” 31 studenti di quinto anno dei tre indirizzi – liceo classico, scientifico e istituto tecnico biotecnologie ambientali – si sono affermati nel concorso che si propone la conoscenza dei meccanismi del procedimento legislativo e del Senato della Repubblica.

Gli studenti, accompagnati dalla dirigente scolastica prof.ssa Benedetta Liotta e dai docenti Maria Rosa Doria, Massimo Aranzulla e Massimiliano Tirendi, hanno condiviso due giornate – il 2 e 3 marzo – nelle sedi istituzionali, per conoscere da vicino l’attività parlamentare e presentare il Disegno di legge elaborato risultato vincente. Martedì 2 marzo a Palazzo Madama hanno incontrato i membri di una Commissione parlamentare, con i quali hanno discusso e approfondito il lavoro di ricerca svolto. Sono stati accolti dal personale dell’Ufficio Comunicazione istituzionale per una visita guidata del Palazzo, con un percorso di approfondimento sulle origini della Costituzione italiana e sulle principali funzioni: legislativa, di indirizzo e di controllo previste dall’architettura costituzionale. La giornata si è conclusa con la visita alla Sala della Costituzione, situata a Palazzo Giustiniani.

Martedì 3 marzo si è svolta la conclusione della fase emendativa del disegno di legge, con la votazione degli articoli e degli emendamenti presentati dagli studenti dell’istituto etneo. Successivamente l’incontro con i senatori Pietro Lorefice e Concetta Damante e il saluto finale del Presidente del Senato Ignazio La Russa hanno offerto agli studenti l’occasione di illustrare il progetto premiato, spiegandone finalità, modalità di redazione e approfondimenti svolti. Grande emozione al momento della consegna dell’attestato di premiazione e della targa di riconoscimento.

L’iniziativa – avviata lo scorso anno scolastico e coordinata dalla prof.ssa Maria Rosa Doria, docente di Diritto ed Economia – si inserisce nell’ambito delle attività formative dell’azione progettuale PTOLISS (Progetto Territorio, Orientamento, Legalità, Imprenditorialità, Sostenibilità e Salute a scuola: cittadinanza digitale e partecipativa). «Il Marchesi – dichiara con soddisfazione la dirigente scolastica Benedetta Liotta – conferma ancora una volta l’eccellenza delle solide basi culturali e delle competenze di cittadinanza del percorso formativo».