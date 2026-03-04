L’omicidio di Adele Boldijar scuote Catania: donne in piazza contro la violenza e il silenzio. Appello alla mobilitazione

- Pubblicità -

Elisabetta Boldijar, Adele, 36 anni, rumena, seviziata e uccisa in via Domenico Tempio nello stabile dell’ex consorzio agrario.

Una donna come le altre? ASSOLUTAMENTE NO.



Sola, prostituita, straniera, senza fissa dimora, drogata: ultima fra gli ultimi per la nostra società patriarcale, moralista e indifferente per la quale la vita di una donna non vale se non è rispettabile.

Ma il delitto compiuto – è anche femminicidio? – è gravissimo perché ancora una volta il potere maschile si accanisce su di un corpo, un’anima ritenuti meno di niente.



Di fronte a questa ennesima violenza su una donna, contro il silenzio moralista, GRIDIAMO FORTE: ADELE E’ NOSTRA SORELLA, NOSTRA FIGLIA, NOSTRA AMICA.



Rompiamo il silenzio, mobilitiamoci e manifestiamo per Adele, per la sua vita ingiusta, per la sua morte “silenziosa”, per le donne vittime di tutte le violenze umane.



COMITATO: 10, 100, 1000 PIAZZE DI DONNE PER LA PACE CONTRO OGNI VIOLENZA



