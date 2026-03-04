Palco Off presenta “Vorrei una voce”, omaggio a Mina

- Pubblicità -

La rassegna Palco Off porta a Catania uno spettacolo unico nel suo genere, dove teatro e musica si intrecciano in un atto d’amore potente e necessario. Il 13 e 14 marzo 2026, al Teatro Ambasciatori, va in scena “Vorrei una voce”, il monologo scritto e interpretato dall’artista siciliano Tindaro Granata che rende omaggio alla più iconica e inafferrabile voce della musica italiana: Mina.

Teatro Ambasciatori – Via Eleonora D’Angiò, 17 – Catania

Venerdì 13 marzo 2026 ore 21.00

Sabato 14 marzo 2026 ore 21.00

Scritto e interpretato da Tindaro Granata, Vorrei una voce è uno spettacolo che nasce da un’esperienza umana e artistica straordinaria del protagonista: il lungo laboratorio teatrale condotto da Granata all’interno della Casa Circondariale di Messina, nel teatro “Piccolo Shakespeare”, con le detenute di alta sicurezza, nell’ambito del progetto Il Teatro per Sognare. Quattro anni di incontri, emozioni, cadute e rinascite che oggi diventano materia scenica viva.

Scritto in forma di monologo e costruito attraverso le canzoni di Mina cantate in playback. Il fulcro della drammaturgia è il sogno: perdere la capacità di sognare significa far morire una parte di sé. Vorrei una voce è dedicato a coloro i quali hanno perso la capacità di farlo.

Un dono straordinario: Mina inedita in scena

Cuore pulsante dello spettacolo è la presenza di un filmato inedito di Mina, donato personalmente dalla più iconica cantante italiana all’artista siciliano. Un gesto raro, prezioso, che suggella un legame autentico tra l’interprete e la “Tigre di Cremona”.

Non solo: Mina ha espresso il proprio apprezzamento per lo spettacolo, riconoscendone la delicatezza, la profondità e la forza emotiva. Un riconoscimento che impreziosisce ulteriormente un progetto nato dall’urgenza interiore e diventato oggi un evento teatrale di grande intensità.

La sua voce – mai imitata, mai banalizzata – attraversa la scena come presenza viva, colonna sonora dell’anima, spazio emotivo dentro cui prendono forma le storie.

Il laboratorio prima dello spettacolo

In quel luogo dove le sbarre sono ovunque, la voce di Mina è diventata un varco. Le detenute, attraverso il playback delle sue canzoni, hanno ritrovato uno spazio di libertà interiore, una femminilità sospesa, una possibilità di riscatto.

Ogni donna aveva due brani da interpretare: non si trattava di cantare, ma di attraversare la propria storia, sublimare angosce e rimpianti, trasformare il dolore in gesto scenico. In teatro – come disse una di loro – “non si vedono le sbarre”.

Un uomo solo, molte anime

In scena c’è solo Tindaro Granata. Ma con lui ci sono gli sguardi, le lacrime, i sorrisi e le fragilità di quelle donne. Non vengono raccontati i reati, non c’è giudizio: c’è l’anima.

Attraverso la forma del monologo, l’antica forza del cunto siciliano, e l’aiuto dell’importantissimo disegno luci, Granata attraversa identità e generi, facendosi corpo e voce di un’umanità che chiede una seconda possibilità.

Le atmosfere luminose richiamano i concerti storici di Mina, mentre i costumi scintillanti evocano quella femminilità che, dentro il carcere, non può essere espressa ma che sul palco esplode in luce e dignità.

Un evento da non perdere

“Vorrei una voce” rappresenta un incontro tra arte e vita, tra palco e realtà, tra la voce più amata d’Italia e le voci invisibili di chi cerca riscatto.