Ragazzi “dentro” e ragazzi fuori: la difficile sfida della giustizia minorile a Catania

La nuova puntata del ciclo di approfondimento “Che ne faremo dei nostri ragazzi?”, promosso da Hashtag Sicilia, affronta uno dei nodi più delicati della crisi educativa della città: il rapporto tra dispersione scolastica, marginalità sociale e devianza minorile.



Ne discutono Roberta Montalto, direttrice dell’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni del distretto di Catania, e Maria Covato, direttrice dell’Istituto Penale per i Minorenni di Catania.

Il sistema della giustizia minorile

Dal confronto emerge come la giustizia minorile non sia soltanto risposta penale, ma un sistema che mette al centro responsabilizzazione, percorsi educativi e possibilità di cambiamento.



Il lavoro dell’USSM e dell’Istituto penale minorile punta a ricostruire la storia dei ragazzi e ad accompagnarli verso percorsi di responsabilità e reinserimento, individuando per ciascuno le misure più adeguate.

Dispersione e marginalità

Il quadro è strettamente legato alla realtà sociale del territorio. A Catania dispersione scolastica, povertà educativa e devianza minorile continuano spesso a intrecciarsi.



Molti dei ragazzi che entrano nel circuito penale hanno alle spalle percorsi scolastici fragili o interrotti e una forte carenza di riferimenti educativi, spesso negli stessi quartieri più fragili della città.

Un lavoro difficile e spesso invisibile

In questo contesto la giustizia minorile prova a costruire risposte che vadano oltre la detenzione. Si tratta di percorsi complessi e faticosi, che richiedono tempo, ascolto e un accompagnamento costante. Le misure alternative, il lavoro educativo sul territorio e i percorsi individualizzati negli istituti sono strumenti fondamentali per interrompere il legame con la devianza.



Un lavoro quotidiano spesso poco visibile, che coinvolge operatori sociali, educatori, magistratura minorile, scuola e servizi territoriali.

Sono ragazzi “nostri“

Il rapporto con il territorio è decisivo: famiglie, scuole, associazioni e realtà educative sono parte essenziale dei percorsi di reinserimento. Perché, come ricordano le direttrici, quei ragazzi sono ragazzi della città, ragazzi del territorio.

