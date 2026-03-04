“Spiga ed Acino”: esperienze olfattive per aspiranti sommelier non vedenti: quando il vino ed i grani antichi si ascoltano e si sentono con il cuore

- Pubblicità -

Dopo il grande successo del 2025, Catania torna a farsi portavoce di un progetto unico nel suo genere: un percorso sensoriale che abbatte barriere e celebra l’inclusione attraverso il linguaggio universale del vino.

Lo scorso anno, grazie alla collaborazione tra Lions Club Catania Mediterraneo , Onav Catania , Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Sezione di Catania e con il prezioso sostegno delle Cantine Al-Cantàra , quindici persone non vedenti e ipovedenti hanno potuto prendere parte al primo corso per assaggiatori di vino . Quel progetto nato dal desiderio di offrire a tutti la possibilità di scoprire – e raccontare – il vino oltre la vista, attraverso l’olfatto, il tatto e l’ascolto delle sensazioni, ha oggi un sequel.

Quell’esperienza pionieristica si rinnova e cresce con “Spiga ed Acino – Comunione di scintillante luce!” , un nome che già di per sé evoca armonia e scoperta. Si tratta di un ciclo di lezioni e vere esperienze olfattive , promosso da Confagricoltura Catania con la collaborazione dell’azienda vitivinicola Al-Cantàra e dell’ azienda agricola Cavalli – Mulino . Qui, profumi e texture si trasformano in codice di comunicazione, in narrazione sensoriale capace di emozionare e insegnare.

Il percorso formativo vedrà alternarsi le voci e le competenze di Pucci Giuffrida e Salvo Massimino , che guideranno i partecipanti in un viaggio alla scoperta dei profumi del grano, degli aromi del mosto, delle sfumature del terroir siciliano. Gli incontri si terranno nella sede dell’ Unione Italiana Ciechi di Catania e al Mulino Cavalli di Aci Sant’Antonio nelle seguenti date:

4 marzo 2026, ore 10:30 – Pucci Giuffrida presso UICI Catania

12 marzo 2026, ore 11:00 – Pucci Giuffrida presso UICI Catania

18 marzo 2026, ore 11:00 – Pucci Giuffrida presso UICI Catania

25 marzo 2026, ore 11:00 – Salvo Massimino presso UICI Catania

8 aprile 2026, ore 10:00 – Salvo Massimino presso il Mulino Cavalli di Aci Sant’Antonio

La lezione inaugurale del 4 marzo vedrà la partecipazione di Rita Puglisi , presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Catania, insieme a Giosuè Arcoria , presidente di Confagricoltura Catania, e Fabio Caruso , direttore dell’associazione.Al termine delle lezioni seguirà una degustazione di alcune etichette di Al-Cantara.

Con “Spiga ed Acino”, Catania rinnova la sua vocazione a crocevia di esperienze, sensibilità e saperi. Un progetto che dimostra come il vino ed i suoi sentori così come i grani antichi, siano capaci di trasformarsi in un’esperienza totalizzante ed unire le persone in una storia che ha radici antiche e nobili, e accendere scintille di luce anche dove la vista non arriva.