Vertenza Sifi, Marano (M5s): “Non permetteremo che si neghi il futuro ai lavoratori e alle loro famiglie”

La deputata regionale ha presentato un’interrogazione parlamentare sulla procedura di licenziamento collettivo avviata dalla storica azienda farmaceutica etnea e ha chiesto un’audizione congiunta tra le commissioni Attività produttive e Lavoro all’Ars

“La vertenza Sifi è solo la punta dell’iceberg di una crisi che sta investendo tutto il comparto industriale italiano. Una crisi che rischia di diventare irreversibile e rispetto alla quale si registra il nulla di fatto del governo Meloni. Catania non può permettersi di disperdere un capitale umano di 52 lavoratori. Ho presentato un’interrogazione parlamentare al Governo regionale e un’audizione congiunta tra le commissioni Attività produttive e Lavoro affinché nelle sedi competenti si apra subito un tavolo di confronto tra istituzioni, azienda e lavoratori per scongiurarne il licenziamento collettivo. Negare a loro e alle loro famiglie ogni prospettiva significa infliggere un colpo durissimo a tutto il territorio”. Così Jose Marano, parlamentare regionale M5s.



“Bisogna lavorare tutti insieme – prosegue Marano – affinché ai dipendenti della storica società farmaceutica, che non sono semplici numeri ma persone, madri e padri di famiglia, venga riconosciuta adeguata tutela. Serve trovare una soluzione per salvare questi posti di lavoro perché in gioco c’è il futuro non solo delle loro famiglie ma di un settore produttivo che ha avuto fino ad oggi un ruolo centrale nell’economia del nostro territorio”.