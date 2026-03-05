Serie C, Benevento-Catania: la diretta della partita

- Pubblicità -

Big match questa sera alle ore 20.30 al “Vigorito” tra Benevento e Catania, una partita che può valere una stagione. I giallorossi sono avanti sette punti sulla squadra di Mimmo Toscano, misure che consentono ai campani di Floro Flores di avere potenzialmente due risultati su tre. Inoltre, al Massimino dalla 19.30 la società rossazzurra ha indetto un maxischermo dopo il divieto di trasferta arrivato ieri mattina. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Benevento-Catania: la diretta della partita

20.30 – Fischio d’inizio del match al Vigorito tra Benevento e Catania

Benevento-Catania: le formazioni ufficiali

ARBITRO: Il sig. Mattia Drigo della sezione di Portogruaro

ASSISTENTI: Il sig. Simone Della Mea della sezione di Udine e il sig. Vincenzo Russo della sezione di Nichelino

QUARTO UOMO: Il sig. Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata

FVS: Il sig. Luigi Ferraro della sezione di Frattamaggiore

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Vigorito di Benevento vale la trentesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Benevento-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre.