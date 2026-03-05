Etnabook 2026: dal 23 al 27 settembre l’VIII edizione. L’8 marzo nuovo appuntamento di Aspettando Etnabook.

- Pubblicità -

CATANIA – Etnabook – Festival Internazionale del Libro e della Cultura di Catania, è giunto alla sua VIII edizione, l’appuntamento come sempre è per fine estate dal 23 al 27 settembre 2026, la formula del festival rimane la stessa, cinque giornate ricche di presentazioni, laboratori, workshop, premiazioni speciali e incontri, in un fitto calendario che vede coinvolta l’intera città e diversi Comuni etnei.

Etnabook abbraccia il mondo dell’arte in ogni sua forma, cuore centrale del festival resta il Premio Letterario “Etnabook – Cultura sotto il vulcano“, suddiviso in tre sezioni: poesia, narrativa/saggio e “Un libro in una pagina”. Partecipare è semplice, le opere si possono inviare collegandosi al sito del festival e seguendo la procedura indicata nel bando di concorso. Gli elaborati pervenuti saranno selezionati e valutati da un’attenta giuria composta da personaggi del mondo dell’editoria, della cultura e del giornalismo.

- Pubblicità -

Tra le novità di questa VIII edizione vi è la decisione presa dal presidente Cirino Cristaldi insieme al Presidente del Comitato Scientifico Massimo Fazio e al giurato Dario Miele di intitolare la sezione A del Premio Letterario, quella dedicata alla poesia, a una brillante artista, cara amica del festival, anima sensibile, Vera Ambra poetessa ed editrice che con l’associazione Acquaria ha promosso rassegna e spettacoli “Il nostro vuol essere un omaggio in ricordo di Vera Ambra – ha affermato Dario Miele – e al suo costante contribuito a promuovere l’arte e la cultura a nella nostra terra”.

In attesa della nuova edizione di Etnabook, proseguono le iniziative promosse nel territorio per mantenere in circolo la cultura che pongono sempre i libri al centro del progetto, da questo proposito nascono gli incontri di Aspettando Etnabook.

Domenica 8 marzo in occasione della Festa della Donna, a Catania una giornata dedicata ai libri, all’editoria e alle voci femminili, torna Piazza Letteraria, il progetto culturale ideato e curato da Luana Vella di effettoetneo che trasforma uno spazio urbano in un luogo di incontro, ascolto e confronto attorno ai libri e di cui Etnabook è partner.

Dalle ore 10:00 alle 18:00, a Piazza Scammacca un’intera giornata a ingresso libero dedicata alla letteratura, all’editoria indipendente. Nel pomeriggio alle ore 17.00 è prevista la presentazione del romanzo La regola dell’ortica di Nunzia Scalzo edito da Feltrinelli, moderato dal presidente del Comitato Scientifico di Etnabook Salvatore Massimo Fazioe con il giornalista Marco Pitrella, membro del comitato, che dialogherà con l’autrice che ci racconterà il suo romanzo giallo ambientato nella “Catania bene” degli anni Sessanta che intreccia memoria, grafologia forense e indagine sui moventi nascosti dietro la scrittura.

Etnabook – Festival Internazionale del Libro e della Cultura è organizzato dall’associazione culturale NO_NAME presieduta da Cirino Cristaldi.