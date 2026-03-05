Palazzo degli elefanti, Catania ricorda Marco Pannella a dieci anni dalla scomparsa

- Pubblicità -

A dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, Catania ricorda una figura fondamentale della storia politica e civile italiana che ebbe con la città etnea un legame istituzionale diretto, avendo occupato uno scranno come Consigliere Comunale nell’Aula di Palazzo degli Elefanti, dopo essere stato eletto nelle amministrative del 1988 nella “Lista civica, laica e verde” da egli stesso promossa.

Venerdì 6 marzo 2026 alle ore 16, proprio in quella stessa Aula Consiliare dove Pannella contribuì al dibattito democratico cittadino, si terrà un convegno promosso dall’associazione Nessuno Tocchi Caino con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale e della Camera Penale “Serafino Famà” di Catania, per celebrare la memoria del leader radicale.

L’iniziativa vedrà i saluti di indirizzo del Sindaco Enrico Trantino e del Presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi, seguiti dagli interventi di protagonisti che condivisero l’esperienza istituzionale catanese con Pannella e di coloro che lo conobbero e ne accompagnarono le battaglie civili per i diritti, le libertà e la giustizia. Interverranno Francesco Antille, Rita Bernardini, Giuseppe Berretta, Enzo Bianco, Giuseppe Brancatelli, Donatella Corleo, Sergio D’Elia, Salvo Fleres, Andrea Nicolosi, Peppino Lipera, Saro Pettinato ed Elisabetta Zamparutti.

