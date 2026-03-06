8 Marzo “Lotto per la donna” a Villa Pacini, talk en plein air e inaugurazione panchina rossa

- Pubblicità -

Da domenica mattina anche Villa Pacini avrà la sua “panchina rossa”, che verrà svelata nell’ambito dell’iniziativa “Lotto per la Donna” coorganizzato da associazione culturale Agorà, Spazio creativo itinerante etneo “Scie” e dall’Assessorato alle Pari opportunità del Comune. L’iniziativa, che vedrà il supporto di Gema SpA, sarà un vero e proprio “talk en plein air” con i contributi della “rete” di realtà attive sul territorio: dalle associazioni “Laura vive in me”, “Rinascendo Casa del sollievo” e gli “Stati generali delle donne”, Gravina “il Loco”, Fidapa sezione Gravina di Catania, Udepe Catania e Istituto San Giuseppe S.D.P., “L’oro delle fate” e “Azulejos”.

L’appuntamento è fissato alle 10 alla fontana di Villa Pacini e i temi affrontati spazieranno dalla violenza e femminicidio all’accoglienza e integrazione, dal supporto legale alla violenza economica, dalla disparità lavorativa e l’indipendenza economica all’analisi della questione “donne e lavoro” a Catania.

Il parterre si annuncia nutrito: introdurrà gli interventi Gloria Sangiorgio, presidente dell’associazione Agorà, seguita da Viviana Lombardo, assessora alle Pari opportunità, a nome dell’amministrazione comunale. L’inaugurazione della panchina rossa verrà anticipata da Giovanna Zizzo di “Laura vive in me”, associazione nata in nome della figlia, con la lettura di un testo da parte di Cinzia Pagliara, insegnante di Laura. Si parlerà di supporto alle donne con Angela Leonardi di “Rinascendo e Casa del Sollievo”, con le avvocate Enrica Cristaldi ed Ester Ferrara si tratterà di come passare “dalle leggi ai fatti: colmare il vuoto della tutela” e di violenza economica, l’istituto San Giuseppe sonderà su accoglienza e supporto a donne, giovani madri e integrazione sociale. Maria Pia Fontana, direttore Udepe Catania (Ufficio distrettuale esecuzione penale esterna), affronterà il tema dell’aspetto giudiziario in caso di denuncia mentre Lucia Di Paola, past presidente della Fidapa sezione di Gravina di Catania tratterà di indipendenza economica femminile legata all’emancipazione. Chiuderà il talk Sarita Giuffré, già vice prefetto di Catania, che tratterà di “lavoro e donne nella nostra provincia”.