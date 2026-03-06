Enrico Galiano a Trecastagni per presentare il suo ultimo libro: sabato 14 marzo ore 18

- Pubblicità -

Il Comune di Trecastagni, attraverso l’Assessorato alla Cultura, annuncia l’incontro con lo scrittore Enrico Galiano, che presenterà il suo nuovo romanzo “Quel posto che chiami casa” sabato 14 marzo 2026, alle ore 18.00, presso il Teatro Comunale di Corso Sicilia, 53.

L’evento, aperto alla cittadinanza, è organizzato in collaborazione con Demea Eventi Culturali e prevede un’introduzione a cura di Ornella Ponzio, seguita da un momento di dialogo con l’autore e da una sessione di firmacopie.

- Pubblicità -

Enrico Galiano è tra gli scrittori italiani più letti e seguiti degli ultimi anni. Insegnante di scuola secondaria, ha costruito la sua notorietà grazie alla capacità di raccontare con autenticità il mondo degli adolescenti, le loro fragilità e la loro forza. I suoi romanzi, tradotti in più lingue, hanno conquistato lettori di ogni età e hanno ispirato progetti educativi, incontri pubblici e riflessioni sul ruolo della scuola e della relazione educativa.

Tra le sue opere più note figurano “Eppure cadiamo felici”, “Tutta la vita che vuoi”, “Felici contro il mondo” e “Geografia di un dolore perfetto”.

Nel suo nuovo libro, Galiano affronta il tema dell’appartenenza e della ricerca di un luogo – reale o simbolico – in cui sentirsi accolti. La storia intreccia percorsi personali, memorie, legami familiari e incontri inattesi, offrendo un racconto intenso e profondamente umano. Il romanzo esplora il bisogno universale di trovare un “posto” che non sia soltanto geografico, ma emotivo, identitario, capace di dare senso alle esperienze e di trasformare le ferite in possibilità.

«Trecastagni continua a investire nella cultura come spazio di crescita, confronto e comunità. La presenza di un autore come Enrico Galiano, capace di parlare ai giovani e agli adulti con profondità e sensibilità, conferma la volontà dell’Amministrazione di offrire alla cittadinanza momenti di qualità e di apertura al dialogo. Siamo orgogliosi di ospitare un appuntamento che arricchisce il nostro territorio e rafforza il ruolo del Teatro Comunale come luogo vivo e partecipato», dichiara il sindaco Giuseppe Messina.

Gli fa eco l’Assessore alla Cultura Concetto Russo: «Questo incontro nasce dal desiderio di portare a Trecastagni una voce autorevole della narrativa italiana contemporanea, capace di raccontare le fragilità e le speranze del nostro tempo. La cultura è un ponte che unisce, e iniziative come questa permettono alla nostra comunità di ritrovarsi attorno ai libri, alle storie e alle emozioni condivise. Ringrazio Demea Eventi Culturali per la collaborazione e tutti coloro che contribuiscono a rendere possibile un evento di così alto valore umano e letterario».