CATANIA – È stato ufficialmente istituito il Coordinamento Donne CISAL Catania, organismo composto da dirigenti sindacali dell’organizzazione, da sempre attivamente impegnate sul territorio nella tutela dei diritti delle donne e nella promozione di condizioni di lavoro eque e inclusive.

Il Coordinamento nasce con l’obiettivo di promuovere politiche di pari opportunità, tutelare i diritti delle lavoratrici e favorire la loro piena partecipazione al mondo del lavoro, perseguendo in particolare le seguenti finalità: promozione della parità e dei diritti, pari opportunità nel lavoro, tutela della maternità e della paternità, contrasto alle discriminazioni, valutazione dell’impatto di genere, formazione e sensibilizzazione.

Il Coordinamento è composto da: Loredana Marcellino(Presidente), Sarita Giuffrè, Iolanda Iacapraro, Rita Notarstefano, Francesca Attinà, Stefania Sauta, Loredana Gagliano, Sabrina Mammano, Maria Rallo.

“Il Coordinamento Donne CISAL Catania – ha commentato il segretario provinciale CISAL CataniaGiovanni Lo Schiavo – svolgerà un ruolo essenziale nella lotta contro la discriminazione di genere e nella promozione di un ambiente di lavoro equo, elaborando e proponendo azioni per garantire parità di trattamento, opportunità di carriera, formazione e retribuzione tra donne e uomini.

Si impegnerà inoltre per la corretta applicazione delle norme relative ai congedi parentali e di maternità/paternità, nonché per l’implementazione di servizi di supporto alle famiglie, come asili nido aziendali o territoriali.

Il Coordinamento interverrà per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e molestia nei luoghi di lavoro – continua Lo Schiavo – anche attraverso vademecum informativi e attività di sensibilizzazione.

In sinergia con CISAL Catania, promuoverà incontri di studio, seminari e percorsi formativi per quadri e delegati sindacali, diffondendo la cultura delle pari opportunità a tutti i livelli”.

Proprio in occasione della Giornata internazionale della donna, il Coordinamento Donne CISAL Catania, insieme alla FAILP CISAL, promuove l’incontro dal titolo “Oltre l’8 marzo: voci, diritti, futuro”, un momento di confronto e riflessione sui temi delle pari opportunità, dei diritti e del ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro.

L’appuntamento è fissato per domenica 8 marzo, dalle ore 10:00 alle 12:30, presso il Seminario Arcivescovile dei Chierici di Catania, in via Louis Braille 26.

A moderare l’iniziativa sarà Iolanda Iacapraro, della Segreteria CISAL Catania.

L’introduzione sarà affidata a Loredana Marcellino, segretaria provinciale Failp CISAL Catania e presidente del Coordinamento Donne CISAL Catania.

Sono previsti inoltre i saluti istituzionali di Giovanni Lo Schiavo, segretario provinciale CISAL Catania, e di Serena Spoto, assessore con delega alla gestione dell’area servizi sociali, inclusione sociale e famigliadel Comune di Catania.

Tra i relatori dell’incontro figurano l’avvocato Pina Alberghina, esperta in diritto del lavoro, e la dottoressa Anna Agosta, presidente dell’associazione Thamaia, impegnata da anni nel sostegno alle donne vittime di violenza.

Seguiranno gli interventi di Barbara Mirabella, imprenditrice; Maria Concetta Mangiameli, dirigente scolastico; Francesca Attinà, dirigente Failp CISAL Catania; Simonetta Cormaci, dell’Associazione disabili visivi; Caterina Maria Tripi, dell’associazione Le Ali di Ele; Graziella Messina, preside dell’Atelier nel Bosco; e Lavinia Scalzo, consulente finanziario in Poste Italiane.

A chiudere i lavori sarà Rita Notarstefano, della Segreteria CISAL Catania.

L’iniziativa si propone di andare oltre la celebrazione simbolica dell’8 marzo, offrendo uno spazio di dialogo e approfondimento su temi centrali come diritti, inclusione, lavoro e partecipazione delle donne alla vita sociale ed economica del territorio.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.