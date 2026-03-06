Parte domani da Vigevano il nuovo tour di Francesco Gabbani. In Sicilia è previsto un unico appuntamento il 27 giugno a Catania

- Pubblicità -

Dopo il successo del concerto-evento all’Arena di Verona lo scorso ottobre, Francesco Gabbani è pronto a ripartire con il suo tour. Domani (7 marzo) è prevista la prima data a Vigevano. Per vederlo in Sicilia bisognerà aspettare l’estate: unico appuntamento il 27 giugno 2026 a Catania (Villa Bellini). Il concerto siciliano, prodotto da A1 Concerti, è organizzato da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli. I biglietti per il concerto di Catania sono già disponibili online su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Il 2026 segna il decennale della pubblicazione di Eternamente ora, l’album che conteneva Amen, il brano con cui Gabbani vinse il Festival di Sanremo nella sezione Giovani e che ha rappresentato l’inizio di un percorso artistico straordinario. Il nuovo tour si preannuncia come un viaggio musicale: un racconto che intreccia i brani dell’ultimo disco ai grandi successi che hanno segnato il cammino dell’artista. In scaletta, una selezione dei suoi pezzi più noti — dai trionfi sanremesi alle hit che hanno fatto cantare e ballare il pubblico di tutta Italia — riproposti con sonorità rinnovate e arrangiamenti inediti, pensati per offrire un’esperienza intensa, autentica e coinvolgente. Amato per la sua energia contagiosa e per la capacità di unire leggerezza e profondità, Francesco Gabbani torna dal vivo per condividere ancora una volta la magia dei suoi concerti. Un’occasione speciale per celebrare dieci anni di musica ed emozioni.

