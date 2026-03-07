Sistema Italia e internazionalizzazione: il Senatore Giacobbe all’incontro di Assocamerestero a Sydney

Il Senatore PD Francesco Giacobbe ha partecipato a Sydney all’incontro promosso da Assocamerestero, occasione di confronto tra istituzioni, rappresentanti del mondo imprenditoriale e realtà impegnate nello sviluppo delle relazioni economiche tra Italia e Australia.
Nel suo intervento il Senatore ha sottolineato la necessità di rafforzare una visione strategica condivisa per sostenere la presenza economica italiana nel mondo.
“Per rendere il Sistema Italia realmente competitivo sui mercati globali è necessario costruire una direzione strategica chiara fondata su tre pilastri: complementarità dei servizi alle imprese, collaborazione tra il mondo economico e le istituzioni italiane e locali, e cambiamento. Solo attraverso queste tre ‘C’ possiamo rafforzare la nostra capacità di accompagnare le imprese italiane nel mondo”, ha dichiarato Giacobbe.
Il Senatore, eletto nell’ circoscrizione Africa-Asia-Oceania-Antartide, ha inoltre evidenziato il ruolo fondamentale rappresentato dalle comunità italiane all’estero.
“La rete dei 70 milioni di italiani nel mondo rappresenta un punto di forza straordinario per il nostro Paese. È una risorsa strategica capace di sostenere e accompagnare il Sistema Italia sui mercati internazionali, favorendo relazioni economiche, culturali e istituzionali”.
Nel corso dell’incontro è stato anche ribadito il valore del sistema delle Camere di Commercio italiane all’estero come piattaforma di connessione tra imprese, territori e istituzioni.
“In questo contesto Assocamerestero si conferma un anello essenziale di collegamento con le reti imprenditoriali italiane nel mondo, contribuendo a rafforzare le opportunità di crescita e collaborazione internazionale”.
Il Senatore Giacobbe ha infine sottolineato l’importanza della presenza italiana in Australia e delle prospettive di cooperazione economica.
“La Camera di Commercio di Sydney testimonia la solidità e il valore della presenza italiana in Australia. Il dialogo con Invest Australia permette inoltre di individuare le priorità strategiche nelle quali le imprese italiane possono operare e prosperare, contribuendo allo sviluppo reciproco dei nostri Paesi”.