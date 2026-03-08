8 marzo: Impresa Donna, Confesercenti, Italia Comfidi e Cassa del Microcredito lanciano 8×365, l’8 marzo tutto l’anno: plafond di 5 milioni per sostenere le donne che vogliono avviare un’impresa

- Pubblicità -

Dal 2019 nei settori del commercio, del turismo e della ristorazione sono scomparse circa 70mila imprese individuali a guida femminile, quasi il 15% del totale. Un calo che riguarda tutto il territorio nazionale e tutte le dimensioni dei comuni, dai piccoli centri alle grandi città, e che segnala una difficoltà crescente ad avviare nuove attività. Eppure l’imprenditoria femminile resta una risorsa decisiva per i territori: imprese che creano lavoro, tengono vive le strade delle città, innovano nei servizi e costruiscono ogni giorno relazioni di fiducia con le comunità.

Per sostenere questo patrimonio e favorire la nascita di nuove attività guidate da donne, Impresa Donna Confesercenti, insieme a Confesercenti, Italia Comfidi e alla Cassa del Microcredito, lancia l’iniziativa 8×365, in occasione della Giornata internazionale della donna. Il nome richiama un’idea semplice: trasformare l’8 marzo da momento simbolico a percorso operativo, con iniziative e strumenti a sostegno dell’impresa femminile attivi per dodici mesi all’anno.

Al centro del progetto un plafond di 5 milioni di euro per finanziamenti garantiti, a condizioni agevolate, destinati a sostenere l’avvio di nuove attività femminili nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Il pacchetto prevede, oltre all’accesso al credito, servizi di accompagnamento, coperture assicurative e assistenza sanitaria integrativa.

“Le imprenditrici sono una delle energie più dinamiche dell’economia italiana, ma il contesto non aiuta: restano sfide importanti da affrontare, dal credito alle opportunità di leadership, fino alla conciliazione tra attività imprenditoriale e vita personale. Con 8×365 vogliamo affermare con chiarezza che l’attenzione all’imprenditoria femminile non può limitarsi a una sola giornata: deve tradursi in un impegno continuo, fatto di strumenti, opportunità e responsabilità, per permettere a sempre più donne di avviare e far crescere la propria impresa”, sottolinea Barbara Quaresmini, Presidente di Impresa Donna Confesercenti.

“Con 8×365 mettiamo a sistema, per la prima volta, una risposta strutturata e continuativa a sostegno dell’impresa femminile: Confesercenti, insieme a Impresa Donna, Italia Comfidi e Cassa del Microcredito, integra risorse finanziarie e strumenti di accompagnamento per favorire l’avvio di nuove attività nel commercio, nel turismo e nei servizi. L’obiettivo è creare le condizioni perché più donne possano investire nel proprio futuro e in quello delle comunità in cui operano: accesso al credito, orientamento, formazione e tutoraggio, valorizzando la rete territoriale dell’associazione nel momento più delicato, quello della partenza”, dichiara Nico Gronchi, Presidente di Confesercenti.