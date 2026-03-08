Parapowerlifting, bronzo europeo per Nicolò Agrò: l’atleta del C.S.D. Olimpico di Scordia sul podio a Tbilisi

- Pubblicità -

Grande risultato per lo sport paralimpico siciliano e per il movimento del powerlifting italiano. L’atleta Nicolò Agrò, tesserato con il C.S.D. Olimpico di Scordia (Catania), ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria -59 kg ai Campionati Europei Open di Para Powerlifting, disputati a Tbilisi, in Georgia.

Un risultato prestigioso che conferma la crescita dell’atleta etneo e il valore del lavoro svolto negli ultimi anni in palestra, frutto di sacrifici, determinazione e di un percorso tecnico costruito con grande impegno.

Grande soddisfazione è stata espressa dal suo allenatore Salvatore Primo, che ha voluto condividere la gioia per questo importante traguardo:

«Siamo immensamente orgogliosi di Nicolò. Questa medaglia rappresenta il coronamento di un lavoro enorme, fatto di sacrificio, disciplina e passione. Voglio congratularmi non solo con lui, ma anche con la Federazione FIPE e con tutto lo staff tecnico della Nazionale Italiana per il lavoro straordinario svolto».

Il tecnico ha inoltre rivolto un ringraziamento alla struttura federale che ha accompagnato gli atleti in questa importante competizione internazionale.

«Un grazie speciale va al Direttore Tecnico Sandro Boraschi e ai coach Filippo Piegari e Micaela Comini, oltre alla presenza del Consigliere Federale Claudio Toninel e dello staff federale con Matteo Cattini. Il loro supporto è fondamentale per la crescita del movimento e per permettere agli atleti di esprimersi al meglio nelle competizioni internazionali».

Una parte importante di questo traguardo, sottolinea lo staff, appartiene anche alla famiglia Agrò, sempre presente accanto all’atleta durante il suo percorso sportivo.

La costante fiducia nei confronti del maestro Salvatore Primo, unita alla disponibilità e alla presenza continua nel seguire Nicolò nel suo percorso di crescita, ha contribuito in maniera determinante a rendere possibile la realizzazione di questo sogno europeo.

Grande attesa anche per il rientro dell’atleta in Sicilia: Nicolò Agrò arriverà domenica 8 alle ore 19:00 all’aeroporto di Catania, dove amici, familiari e sostenitori sono pronti ad accoglierlo per festeggiare questo importante successo internazionale.

Questa medaglia di bronzo ha anche un forte valore simbolico. L’atleta e il suo team hanno voluto dedicarla alla memoria del Maestro Giuseppe Primo e di Alba Rossana, figure che hanno lasciato un segno importante nel percorso umano e sportivo della squadra.

Un podio europeo che non rappresenta soltanto un risultato sportivo, ma anche una storia di passione, famiglia e comunità: valori che continuano a rendere grande lo sport italiano.