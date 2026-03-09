Carburanti. Barbagallo: “Anche in Sicilia prezzi alle stelle, Meloni attivi accise mobili”

- Pubblicità -

Palermo, 9 marzo 2026 – “Il costo dei carburanti è alle stelle con pesanti ricadute sul tessuto economico e commerciale della Sicilia – dove gran parte delle attività produttive si basa sul trasporto su gomma – , più che in altre regioni d’Italia. Cosa aspetta il governo Meloni per intervenire subito, concretamente, per calmierare il prezzo di benzina e gasolio che in pochi giorni è schizzato oltre i 2 euro al litro? Deve ringraziare, la presidente del Consiglio, il suo amico “on demand”, Donald Trump, per l’ennesima guerra lampo, stavolta in Iran dopo il Venezuela, che sta mettendo in crisi l’economia mondiale”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia e deputato alla Camera, Anthony Barbagallo, che sull’argomento ha presentato una interrogazione urgente al governo.

“Meloni doveva tagliarle le accise e non lo hai mai fatto. Anzi, le ha a. Ora – prosegue – smetta con la propaganda e faccia una cosa di buonsenso. Attivi immediatamente le accise mobili, come proposto da Elly Schlein e utilizzi l’extra gettito IVA derivante dall’aumento dei prezzi – conclude – per tagliare immediatamente le accise alla pompa”.

