Serie C, Catania-Casertana: la diretta della partita

- Pubblicità -

Torna in campo questa sera alle 20.30 il Catania di Mimmo Toscano che sfida nel posticipo della trentunesima giornata del girone C di Serie C del lunedì sera la Casertana di Federico Coppitelli. I rossazzurri, in questo momento, sono lontani 13 punti dal primo posto occupato dal Benevento e che lo scorso giovedì ha battuto gli etnei nello scontro diretto. I rossoblù, invece, sono galvanizzati dopo la bella vittoria nel derby contro la Salernitana. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Casertana: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

- Pubblicità -

20.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Casertana

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Casertana: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

CASERTANA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1

ASSISTENTI: Il sig. Daniel Cadirola della sezione di Milano e il sig. Roberto Meraviglia della sezione di Pistoia

QUARTO UOMO: Il sig. Alfredo Iannello della sezione di Messina

FVS: Il sig. Giuseppe Minutoli della sezione di Messina

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la trentunesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Credit: Riccardo Caruso

Inoltre, il match Catania-Casertana sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.