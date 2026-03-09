Catania, mobilitazione per la pace “Stop Bombing Iran”: oggi pomeriggio presidio in piazza Stesicoro

- Pubblicità -

Un presidio pubblico per chiedere la fine delle guerre e il rispetto dell’autodeterminazione dei popoli. È in programma oggi, lunedì 9 marzo alle ore 17.30, in piazza Stesicoro a Catania, l’iniziativa dal titolo “Stop bombing Iran – Basta guerra!”.

La mobilitazione rientra nell’ambito della campagna “10, 100, 1000 piazze – Donne per la pace” e intende richiamare l’attenzione sull’escalation dei conflitti globali che si affacciano all’orizzonte degli eventi.



In particolare l’iniziativa vuole essere un momento pubblico di denuncia e sensibilizzazione contro la guerra e contro ogni forma di complicità nei conflitti internazionali, ribadendo la richiesta di libertà e autodeterminazione dei popoli.

L’appuntamento è aperto alla partecipazione della cittadinanza. Per ulteriori informazioni ecco la locandina ufficiale dell’evento.