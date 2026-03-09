CISAL Catania inaugura la nuova sede territoriale: un presidio di ascolto, servizi e tutela per lavoratori e cittadini

- Pubblicità -

CATANIA – Giovedì 12 marzo 2026 alle ore 11:30 sarà inaugurata la nuova sede della CISAL Catania, situata in Corso Martiri della Libertà n. 14, scala A, secondo piano.

Un momento significativo per la Confederazione che segna una nuova fase di crescita e consolidamento sul territorio etneo.

Alla cerimonia inaugurale prenderà parte il Segretario Generale della CISAL, avv. Francesco Cavallaro, insieme ad altri componenti della Segreteria Confederale. La sede sarà inoltre benedetta da padre Alfio Carbonaro, sacerdote della Diocesi di Catania e direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro.

Un nuovo punto di riferimento

L’apertura della nuova sede rappresenta un passo importante nel percorso di rilancio dell’organizzazione sindacale etnea, avviato nel giugno 2024 e proseguito con il Congresso Provinciale del 17 ottobre 2025.

A sottolinearlo è il segretario provinciale Giovanni Lo Schiavo, che evidenzia il valore strategico di questo nuovo spazio: “L’inaugurazione della nuova sede CISAL Catania rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita della nostra Confederazione. Nasce un nuovo presidio di democrazia, ascolto e servizio sul territorio, rivolto soprattutto alle persone più fragili e a tutti i lavoratori e le lavoratrici iscritti alle federazioni provinciali aderenti alla CISAL, oltre che ai pensionati”.

Servizi e tutela per lavoratori e famiglie

La nuova sede si propone come centro di assistenza e orientamento per cittadini e lavoratori, offrendo supporto qualificato in diversi ambiti:

lavoro e diritti sindacali

previdenza

assistenza fiscale

casa

immigrazione

Il tutto nel segno dei valori fondanti della Confederazione: integrazione, solidarietà e promozione della coesione sociale, con l’obiettivo di contribuire alla tutela dei diritti e alla crescita del territorio.

Il ringraziamento della Segreteria provinciale

“A nome dell’intera Segreteria Provinciale CISAL Catania – conclude Lo Schiavo – esprimo un sentito ringraziamento al nostro Segretario Generale Confederale Francesco Cavallaro per la fiducia accordata alla nostra classe dirigente e per il sostegno costante al percorso di rafforzamento della Confederazione nel territorio etneo”.

L’inaugurazione rappresenterà quindi non solo l’apertura di una nuova sede, ma anche l’avvio di una fase rinnovata di impegno sindacale e sociale a servizio della comunità catanese.