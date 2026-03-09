Futuro Nazionale chiama, Catania risponde

- Pubblicità -

CATANIA – Futuro Nazionale muove i primi passi anche a Catania con la nascita dei primi comitati cittadini. Oggi pomeriggio alle ore 18:00, all’International Airport Hotel, il deputato nazionale Rossano Sasso, responsabile per il Centro-Sud del movimento fondato dal generale ed europarlamentare Roberto Vannacci, incontrerà sostenitori, simpatizzanti e curiosi interessati al progetto politico della nuova formazione.

Ad accoglierlo sarà un gruppo di promotori locali impegnati nell’organizzazione dei primi comitati cittadini del movimento nel capoluogo etneo. In testa il dott. Marco Tanasi, referente del primo comitato cittadino autorizzato.

Con lui anche l’avvocato Massimiliano Ravanelli, referente del secondo comitato cittadino attualmente in corso di ratifica, insieme ai co-fondatori Dridi Forese e Salvatore Stefio, impegnati nelle attività di radicamento territoriale.

La presenza dei promotori segna uno dei primi momenti pubblici di organizzazione del movimento in città, mentre a livello nazionale Futuro Nazionale, a poco più di un mese dalla nascita, viene già accreditato da alcuni sondaggi attorno al 4 per cento.