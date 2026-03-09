Jazz Up CLose, Cinematocasa (Palermo), weekend con due progetti che intrecciano tradizione, ricerca espressiva e identità personale

Weekend dedicato alla voce e alle sue diverse declinazioni nel linguaggio jazzistico contemporaneo, con due progetti che intrecciano tradizione, ricerca espressiva e identità personale. Si esibiranno: Chiara Minaldi Quartet venerdì 13, e sabato 14 marzo vi sarà il live di Alessandra Mirabella Quartet

Prosegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, la rassegna che pone al centro l’ascolto ravvicinato e la relazione diretta tra musicisti e pubblico, trasformando lo spazio in un salotto sonoro dove ogni concerto diventa esperienza immersiva e racconto condiviso. Il fine settimana del 13 e 14 marzo è dedicato alla voce e alle sue diverse declinazioni nel linguaggio jazzistico contemporaneo, con due progetti che intrecciano tradizione, ricerca espressiva e identità personale.

Venerdì 13 marzo (ore 22.00 – ingresso gratuito) sarà protagonista il Chiara Minaldi Quartet con Italian Songs, progetto che rende omaggio alla grande tradizione della canzone italiana riletta attraverso una sensibilità jazz contemporanea. Vocalist attiva da anni sui palchi siciliani e nazionali, Chiara Minaldi propone un repertorio che alterna brani inediti di propria composizione e classici del patrimonio musicale italiano, melodie che hanno segnato la sua formazione artistica e l’immaginario collettivo. La voce diventa centro narrativo del concerto, muovendosi tra lirismo, improvvisazione e attenzione al testo, sostenuta da una scrittura che valorizza la melodia senza rinunciare alla libertà espressiva. Con lei sul palco Roberto Brusca al pianoforte, Luca La Russa al basso elettrico e Fabrizio Francoforte alla batteria, in un tessuto sonoro elegante e dinamico capace di attraversare atmosfere intime e momenti di maggiore intensità ritmica. Il risultato è un percorso che unisce memoria e presente, rinnovando la canzone italiana attraverso il linguaggio del jazz.

Sabato 14 marzo (ore 22.00 – ingresso gratuito) sarà la volta di Alessandra Mirabella Quartet, con un progetto incentrato sullo stile della speech voice, linguaggio vocale di matrice crooneristica fondato su uno scavo espressivo profondo e su un rapporto diretto e confidenziale con l’ascoltatore. Il repertorio rende omaggio ai grandi compositori del Novecento – da Duke Ellington ad Antonio Carlos Jobim fino a Irving Berlin – figure centrali nella storia del jazz e della canzone d’autore. A quest’ultimo è dedicato il primo lavoro discografico solista di Mirabella, Remember. A Jazz Suite – Irving Berlin’s Music, riferimento ideale del concerto. Accanto alla voce di Alessandra Mirabella, il pianoforte di Oscar Zenari, il basso elettrico di Igor Ciotta e la tromba di Filippo Schifano costruiscono un tessuto sonoro raffinato e ricco di sfumature, in cui dialogo e interplay diventano elementi centrali. La scaletta si sviluppa come un percorso in continua trasformazione, alternando ritmi e atmosfere in un equilibrio misurato tra intimità e dinamismo.

Sotto la direzione artistica di Mimmo Cafiero, Jazz Up Close è promosso dal Cinematocasa di Palermo, diretto da Massimo Di Martino, in collaborazione con l’Open Jazz Club: “Jazz Up Close” è un invito ad ascoltare da vicino, a ritrovare nella musica il senso dell’incontro, della libertà e dell’emozione condivisa – spiega il direttore artistico Mimmo Cafiero. Nel formato di Jazz “Up Close”, i musicisti suoneranno al centro della sala, circondati dal pubblico: una disposizione che annulla la distanza tra palco e platea e favorisce una partecipazione più profonda, emotiva e condivisa. Ogni serata diventa così un’esperienza di prossimità, un incontro tra storie, suoni e sensibilità”.