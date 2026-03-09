Piazza Carlo Alberto: il Sindaco incontra i residenti. Riperimetrazione e maggiori controlli in programma

Una delegazione di residenti della zona di Piazza Carlo Alberto e Corso Sicilia è stata ricevuta a Palazzo degli Elefanti dal Sindaco Enrico Trantino per rappresentare le criticità legate alle attività mercatali che si svolgono nell’area e sollecitare interventi urgenti da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il comitato ha evidenziato questioni che riguardano l’emergenza igienico-sanitaria legata alla vendita di carni e prodotti ittici privi di tracciabilità ed esposti agli agenti atmosferici, con rischi concreti per la salute dei consumatori, la presenza di ambulanti abusivi con occupazione di portici e marciapiedi che rendono difficoltosa la circolazione pedonale, la carenza di tutela della quiete pubblica e la compromissione del decoro urbano. “Tutte questioni che se non affrontate urgentemente con rigorosi controlli annonari e sanitari e tolleranza zero contro l’abusivismo rischiano di causare danni alla salute dei cittadini e all’immagine della città”, hanno sottolineato i residenti, chiedendo in tempi brevi forti segnali di discontinuità.
Il Sindaco Trantino ha preso atto delle rimostranze contenute nel documento consegnato dal comitato, evidenziando che gran parte dei problemi segnalati, seppure abbiano radici antiche, sono all’attenzione dell’Amministrazione e degli altri organi competenti come testimoniano i controlli interforze che vengono frequentemente eseguiti nell’area. Il primo cittadino ha tuttavia assunto l’impegno a intensificare le misure preventive e repressive per contrastare ogni forma di illiceità, coinvolgendo tutte le istituzioni competenti in un’azione coordinata e sistematica, senza contare i profondi interventi infrastrutturali che sono stati programmati per la piazza della Fera o Luni.
Il Sindaco ha inoltre reso noto che il Comune, attraverso l’Assessorato alle Attività Produttive, sta provvedendo a una perimetrazione complessiva del mercato con un censimento accurato delle attività regolari distinguendo chi opera illegalmente da chi può essere regolarizzato secondo la normativa vigente.
I residenti hanno preso atto della piena disponibilità del sindaco per la concretezza dimostrata nell’assumere gli impegni e hanno rinviato a successivi incontri la verifica delle questioni trattate.