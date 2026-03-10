Premio NAZIONALE Essenza Donna 2026, XXVI Edizione

- Pubblicità -

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, giorno simbolo dedicato ai diritti e al ruolo delle donne, l’Accademia d’Arte Etrusca presieduta dall’artista Carmen Arena, ideatrice e fondatrice del Premio Nazionale Essenza Donna, da ben oltre un quarto di secolo, ha organizzato la prestigiosa cerimonia di premiazione presso il Salone dell’Auto Yachting Club di Viale Artale Alagona, 4, Catania, al cui Presidente dott. Sergio Parisi, Carmen Arena ha rivolto parole di ringraziamento per la gentile accoglienza.

Con questo Premio giunto alla XXVI edizione, Carmen Arena e la sua l’Accademia, intende riconoscere l’eccellenza femminile in diversi ambiti della vita professionale, sociale e culturale, celebrando percorsi di competenza, responsabilità e dedizione, dando visibilità a figure che ogni giorno incidono, con il proprio lavoro e impegno, sul rispetto della legalità, sulla salute, sulla crescita culturale, sulla difesa e rispetto dei diritti.

- Pubblicità -

Le preziose statuette in pietra lavica, espressione palpabile dell’identità artistica del territorio etneo, e che rappresentano la Dea Bendata, simbolo di fortuna e di buon auspicio, sono state conferite alle donne che si sono distinte nel campo delle Forze Armate e dell’Ordine, del giornalismo, della musica, della medicina, servizi sociali, letteratura e musica.

“Ricevere il Premio Essenza Donna non è solo un riconoscimento alla carriera, ma un tributo alla determinazione e al talento che permettono di lasciare un segno nel proprio settore.La Sicilia, con la sua storia millenaria e la sua vibrante energia culturale, è sicuramente la cornice più prestigiosa e significativa per celebrare il valore femminile. Partecipare a un evento simile in una terra così ricca di arte e antichità aggiunge un fascino profondo e solenne alla cerimonia” così ha commentato Nadia Montirosso, scrittrice, riconoscimento speciale Premio Essenza Donna 2026

“Un premio così prestigioso, ideato e portato avanti da una donna che incarna le qualità fondanti del femminile e della femminilità, non può che lusingare e onorare le donne destinatarie di esso. E in questo periodo storico, particolarmente cruento e nebuloso, le qualità femminili, così felicemente evidenziate da Carmen Arena in quanto assi portanti di una filosofia di vita pacifica, inclusiva e comprensiva, appaiono più che mai indispensabili per la costruzione di un mondo pacifico, collaborativo e giusto. Il premio Essenza Donna, dunque, assume in tale contesto un valore simbolico altissimo, che va oltre il riconoscimento dei singoli meriti assumendo il valore e la forza di un richiamo collettivo alla sensibilità, alla responsabilità e alla vita” , ha commentato Palma Comandè, scrittrice, Premio Essenza Donna 2026

“ Carmen Arena col Premio Essenza Donna non compie solo un atto di riconoscimento pubblico,compie un atto di gratitudine condivisa, un atto di ascolto di ampio respiro.

Punta il faro sulle storie delle premiate che hanno trasformato quello che per qualcuno era da considerare un limite in possibilità.Il Premio Essenza Donna onora le Donne che hanno saputo restare fedeli a se stesse anche quando il contesto pretendeva di rinunciare, di adattarsi, o peggio ancora di arretrare.

Donne le cui voci, quando si alzano… senza chiedere permesso, non parlano solo di sé o per sè: parlano per molte e diventano punto di riferimento per tutti”, così ha commentato Santina Caffo , Vice ComandantePolizia Locale Misterbianco durante l’introduzione alla cerimonia.

La serata ha avuto inizio con un emozionante momento musicale eseguito dalla Prof.ssa Violinista Erika Ragazzi a cui sono seguiti l’introduzione al Premio da parte dell’Avv. Santina Caffo Vice Comandante Polizia Locale Misterbianco, e la declamazione di poesie da Parte dell’Ins. Angela Galata e della dott.ssa Anna Maria di Falco, Dirigente Scolastico Istituto Valdisavoia Catania.

Ospite d’Onore della serata la Dott.ssa Marisa Scavo già procuratore aggiunto della Repubblica, presso il Tribunale Catania che ha letto il messaggio augurale per le donne, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Madrina dall’evento la Dott.ssa Anna Rita Mattaliano, Direttore Medico del Presidio Ospedaliero San Marco Catania ha tagliato il nastro.

Alle dott.sse Marisa Scavo e Anna Rita Mattaliano a fine cerimonia, la presidente dell’Accademia d’Arte Etrusca ha conferito la nomina di socie onorarie dell’Accademia donando loro il medaglione distintivo. Medaglione conferito anche all’Avv. Santina Caffo, già socia onoraria.

Tutte le donne premiate hanno rivolto parole di ringraziamento alla Presidente dell’Accademia per il prestigioso riconoscimento ricevuto e si sono registrati momenti di pura commozione durante la premiazione da parte di alcune di loro.

La Dott.ssa Maria Rita Barba Assistente servizi sociali Ospedale San Marco di Catania, ha condotto la cerimonia e Carmen Arena, a sorpresa, l’ha ringraziata conferendole la statuetta della Dea bendata.

ELENCO PREMIATE “ESSENZA DONNA” 2026

FORZE ARMATE E FORZE DELL’ORDINE

Tenente di Vascello Francesca Romana Moriconi

Marina Militare

G.M. (San) Angela Maria Pollicino

Marina Militare

Maggiore Beatrice Casamassa

Comandante Compagnia Carabinieri Fontanarossa-Catania

Maresciallo Maggiore Barbara Culotta Arma dei Carabinieri Catania

Dott.ssa Giuliana Giambra

Sostituto Commissario Polizia di Stato – Catania

Ispettore Agata Patrizia Privitera

Polizia di Stato – Catania

Cap. Agnese Santini Guardia di Finanza

O. Alessandra De Mauro

Guardia di Finanza

GIORNALISMO

Dott.ssa Caterina Rita Ando

Resp. Uff. Stampa e Comunicazione

Dott.ssa Pinella Rendo

Dir. Resp. “Video Regione”

Dott.ssa Sarah Donzuso

Giornalista Autrice Conduttrice

Dott.ssa Chiara Lucia Germenà

Giornalista Pubblicista

SERVIZI SOCIALI

Dott.ssa Gina Occhipinti Dis. Servizi Sociali AOUP “G-Rodolico San-Marco” CT

MEDICINA

Prof.ssa Gabriella Letizia Pellegriti Resp. Oncologia Endocrina ARNAS Garibaldi – CT

Dott.ssa Carmela Puleo. Resp. Pronto Soccorso, codice Rosso ARNAS Garibaldi – CT

Dott.ssa Rita Leocata Resp. Pronto Soccorso Pediatrico ARNAS Garibaldi – CT

Dott.ssa Maria Rita Badagliacca

Dir. UOC Farmacia Ospedaliera P.O. San Marco – CT

Dott.ssa Stefania Stefani

Prof. Ord. di Microbiologia Clinica Università – CT

Dott.ssa Carmelita Marcantoni

Dit. Resp. UOSD di Nefrologia e Dialisi AOUP “G-Rodolico-San-Marco”-CT

Dott.ssa Loredana Intrigila Dir. Med. Endocrinologia – Spec. Diabetologia Vari Distretti Sanitari

MUSICA

Prof.ssa Erika Ragazzi violinista compositrice

Prof.ssa Stefania Giusti

I oboe Teatro Massimo Bellini Catania

Dott.ssa Eleonora Maria Carmela Bordonaro Cantautrice – Interprete

LETTERATURA

Prof.ssa Bruna Filippone Scrittice

Prof.ssa Palma Comande Scrittice

Dott.ssa Teresa Rizzo Cultura

RICONOSCIMENTO SPECIALE

Dama Nadia Montirosso

Ospiti presenti alla cerimonia che hanno preso parte alla premiazione: Assessora Viviana Lombardo, Colonnello Ottavio Chiarenza, Capitano di Vascello Chiara Borgini, Sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano, Dottor Francesco Mannino, Generale Ettore Mastrojeni, Dott.ssa Elena Granata, Dott.ssa Margherita Oliva, Capitano Matteo Calagrossi, Ing. Antonio Torrisi, ND. Rosetta Caruso, Mª Carmen Failla, Cav. Salvo Narciso, ND. Lina Fichera, Dott.ssa Santina Scuderi, M° Nino Anfuso, Dottor Carmelo Iacobello. Dottor Domenico Arcoria, Scrittore Franco Manna. Prof. Angelo Battiato, AgatinoMurabito