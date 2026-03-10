Sicurezza nei pronto soccorso: l’OMCeO Trapani accoglie con favore i device antiaggressione dell’Asp

- Pubblicità -

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trapani esprime apprezzamento per l’iniziativa dell’ASP di Trapani che ha avviato la distribuzione dei dispositivi antiaggressione agli operatori dei Pronto Soccorso degli ospedali della provincia.

La consegna dei device “uomo a terra”, collegati alla centrale operativa della vigilanza e dotati di sistema di allarme in caso di pericolo o caduta dell’operatore, rappresenta un passo concreto nella direzione della tutela del personale sanitario impegnato nei servizi di emergenza-urgenza.

L’Ordine sottolinea da tempo la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nei presidi ospedalieri e, in particolare, nei Pronto Soccorso, dove medici e operatori sanitari si trovano sempre più spesso ad affrontare situazioni di tensione e, purtroppo, episodi di aggressione.

“Accogliamo con favore questa iniziativa – afferma il presidente dell’OMCeO Trapani Filippo Mangiapane – perché va nella direzione da noi più volte indicata: garantire condizioni di lavoro sicure ai medici e a tutto il personale sanitario. Ringraziamo l’ASP di Trapani per aver ascoltato le istanze provenienti dai numerosi professionisti che operano quotidianamente nei nostri ospedali e che chiedono di poter svolgere il proprio lavoro con serenità e adeguate tutele”.

L’Ordine dei Medici ribadisce che la sicurezza degli operatori sanitari è una condizione imprescindibile per garantire un’assistenza efficace e di qualità ai cittadini e auspica che le misure intraprese possano essere ulteriormente rafforzate e progressivamente estese anche ad altri servizi sanitari particolarmente esposti.

L’OMCeO Trapani continuerà a mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di cura, promuovendo ogni iniziativa utile alla tutela dei professionisti della sanità e al miglioramento del rapporto tra operatori e utenza.