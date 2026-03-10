Stabile di Catania, “Sette canti contro lo Scontento” Davide Rondoni presenta il suo ultimo libro al Ridotto del Teatro Verga

- Pubblicità -

Il Teatro Stabile di Catania, in collaborazione con il Centro di Poesia Contemporanea Catania, ospita mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 18,00 al Ridotto del Teatro Verga la presentazione del nuovo libro di Davide Rondoni, “Sette canti contro lo Scontento” (Garzanti, 2026).

A dieci anni dalla sua ultima raccolta di versi, Rondoni torna con un libro che affronta uno dei sentimenti più diffusi del nostro tempo: lo scontento, forza sotterranea che attraversa la società contemporanea, apparentemente appagata ma spesso svuotata di gioia e slancio vitale.

Con “Sette canti contro lo Scontento”, il poeta intraprende un viaggio ideale attraverso diverse città del mondo, interrogando la realtà e la coscienza contemporanea con una poesia intensa, ritmica e ricca di immagini. Nei suoi versi la bellezza e il dolore convivono, mentre il poeta invita il lettore a guardarsi allo specchio e a chiedersi: perché è così diffusa la mancanza di gioia? Come resistere allo scontento che ci assale?



L’incontro sarà accompagnato da interventi musicali di Chiara Abbate, Sara Castrogiovanni e Giuseppe Puglisi, in un dialogo tra poesia e musica che amplifica la forza evocativa dei testi.

Durante l’appuntamento sarà presente l’autore, che dialogherà con il pubblico intorno ai temi del libro e al ruolo della poesia nel nostro tempo.

Bio Davide Rondoni (Forlì, 1964): poeta, scrittore e saggista. Tra le sue raccolte di poesia ricordiamo La frontiera delle ginestre (1984), Il bar del tempo (1999), Avrebbe amato chiunque (2003), Apocalisse, amore (2008; nuova edizione 2020), Si tira avanti solo con lo schianto (2013) e La natura del bastardo (2016). Ha pubblicato poesie e romanzi per ragazzi e raccolto scritti sull’arte e sugli artisti in Rispondimi, bellezza (2023). Autore di saggi sui rapporti tra poesia e altre arti e di studi dedicati a Leopardi e a san Francesco d’Assisi, è fondatore del Centro di poesia dell’Università di Bologna e della rivista «clanDestino». È inoltre autore di docufiction, romanzi e testi teatrali.

