Start-up innovative e Imprese 5.0: a Catania il talk di FenImprese su sostenibilità, AI e welfare aziendale.

CATANIA – Il futuro del tessuto imprenditoriale siciliano fa tappa a Catania. Martedì 24 marzo, presso i prestigiosi spazi di Le Village by CA Sicilia (Via Ursino, 58), si terrà l’evento formativo e informativo dal titolo “Start-up innovative e Imprese 5.0”, organizzato da FenImprese Catania.

L’incontro, in programma dalle ore 9:30 alle ore 13:00, si configura come un talk gratuito volto a esplorare le nuove frontiere della digitalizzazione e dell’etica nel business. Al centro del dibattito figurano temi cruciali per la competitività odierna: Welfare Aziendale, Sostenibilità, Fiscalità, Controllo di Gestione ed Etica nell’utilizzo dell’IA. L’evento sarà inoltre l’occasione per la conferenza stampa di presentazione della fiera del lavoro “Work Connect – Un mare di opportunità”, iniziativa promossa da FenImprese Sicilia per connettere le realtà produttive e i talenti del territorio.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è la Dott.ssa Marina Turco, Presidente Regionale di FenImprese, che dichiara:

“Oggi più che mai è necessario inserire una cultura d’impresa nelle scuole affinché le nuove generazioni possano trasformare e trasferire le competenze acquisite durante gli studi in valore e sostenibilità. In questo contesto, l’Intelligenza Artificiale non deve essere vissuta con timore, ma come un potente catalizzatore di inclusione. Approfondire l’uso dell’IA significa fornire alle imprese strumenti capaci di ottimizzare i processi complessi, lasciando all’uomo il compito fondamentale della visione strategica e della scelta etica.”

La Presidente prosegue evidenziando il valore del legame con il territorio:

“Essere vicini alle aziende è prioritario per far emergere il valore della loro progettualità. Come FenImprese, sentiamo il dovere di trasferire questo messaggio alle nuove generazioni: fare impresa è una missione importante, ed è fondamentale poterlo fare qui, nel nostro territorio, grazie al supporto delle scuole e delle università che hanno scelto di affiancarci nel progetto ‘Work Connect’. L’IA, se governata correttamente, diventa così il braccio destro di un’imprenditoria moderna e responsabile.”

Il panel, moderato dalla stessa Dott.ssa Marina Turco, vedrà il contributo di esperti e testimonianze dirette:Dott. Giovanni Vindigni (Centri per l’impiego Sicilia), Ornella Fiocco (Eurospin), Dott. Giovanni Vassallo (Imprenditore), Dott.ssa Silvia Rifici (Studio Servizi SIN), Avv. Gabriele Savoca (Studio Legale Savoca), Luisa Nasello (Banca delle Visite).

In merito al valore strategico del capitale umano, la Dott.ssa Turco conclude:

“Questi temi sono vitali per le PMI che mettono la risorsa umana al centro del proprio successo. Crediamo fermamente che l’innovazione debba procedere di pari passo con la responsabilità sociale per affrontare con successo la transizione verso il modello 5.0.”Per dare continuità a questo percorso di crescita, FenImprese annuncia che il programma proseguirà con un ulteriore giorno di fiera il 17 aprile. Un appuntamento dedicato a chi crede che il futuro dell’impresa passi attraverso l’unione tra competenze digitali, valori umani e coraggio di innovare.