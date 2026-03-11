ARS: Precari ARPA Sicilia. Giambona (PD) e Varrica (M5S) “Assenze istituzionali gravi, serve rispetto per i 95 lavoratori precari”

- Pubblicità -

(11 marzo 2026) – “L’assenza dell’assessore al ramo, del dirigente generale del Dipartimento Ambiente e della dirigenza di ARPA Sicilia rappresenta un fatto grave che dimostra una preoccupante mancanza di sensibilità istituzionale su una questione che riguarda il futuro di decine di famiglie e il funzionamento di un ente strategico per la tutela ambientale della nostra regione”.

Lo dichiarano il vicepresidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana, Mario Giambona, e il deputato del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica, intervenendo sulla vicenda dei lavoratori precari di ARPA Sicilia.



“Parliamo di 95 lavoratori che da anni garantiscono competenze, professionalità e continuità operativa in un’agenzia fondamentale per il monitoraggio e la salvaguardia dell’ambiente in Sicilia – proseguono –. Ignorare un momento di confronto su una vicenda così delicata significa non comprendere la portata sociale e istituzionale del problema e mortificare il lavoro di professionalità che, nonostante la precarietà, continuano a garantire servizi essenziali per il territorio”.

“Le istituzioni – aggiungono Giambona e Varrica – hanno il dovere di essere presenti, ascoltare e assumersi la responsabilità di individuare soluzioni concrete. Le assenze registrate oggi rappresentano un segnale negativo che non aiuta il percorso necessario a dare stabilità e prospettiva a questi lavoratori”.

“Continueremo a mantenere alta l’attenzione su questa vicenda e a sollecitare il governo regionale affinché si apra immediatamente un confronto serio e responsabile che porti alla stabilizzazione dei 95 precari di ARPA Sicilia. A questi lavoratori e alle loro famiglie va data una risposta chiara, concreta e tempestiva”.