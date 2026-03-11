- Pubblicità -

“Fine vita: questione etica e giuridica”: è il tema di un convegno che si terrà venerdì 13 marzo, a partire dalle 15.30, presso l’aula adunanze del Tribunale di Catania. L’appuntamento si propone di approfondire temi di grande interesse come la tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona. Il convegno è organizzato da Aiaf Sicilia-sezione di Catania di cui l’avv. Valentina Aldisio è presidente. I lavori saranno aperti con i saluti dell’avv. Gabriella Rossana Lo Monaco e con l’introduzione dell’avv. Valentina Aldisio.

Il convegno sarà moderato dal giornalista e direttore di Antenna Sicilia e Telecolor, Michele Cucuzza. Relatori: Marisa Scavo, già procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catania; mons. Salvatore Consoli, moralista, già preside dello studio teologico San Paolo di Catania; Paolo Murabito, direttore Uoc Anestesia e Rianimazione del Policlinico “G. Rodolico-San Marco” e l’avv. Cinzia Fresina del Foro di Messina e socia Aiaf.