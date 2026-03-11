Futuro Nazionale, oltre 200 personeall’incontro di Catania con Rossano Sasso

- Pubblicità -

CATANIA – Sala gremita e grande fermento all’International Airport Hotel di Catania per la prima uscita ufficiale di Futuro Nazionale nel capoluogo etneo. Oltre duecento persone hanno accolto l’on. Rossano Sasso, responsabile per il Sud Italia del neo-partito fondato dal Generale ed Europarlamentare Roberto Vannacci.

L’evento ha richiamato sostenitori da ogni angolo dell’Isola – Palermo, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Messina e Siracusa – segnando l’avvio formale di una fase costituente che vede Catania protagonista assoluta nella Sicilia orientale.



L’avvocato Massimiliano Ravanelli, promotore di un comitato locale insieme a Dridi Forese e Salvo Stefio e in sinergia con il primo comitato autorizzato di Marco Tanasi, ha sottolineato la portata politica del momento: “La presenza dell’on. Sasso sancisce l’inizio del nostro rapporto diretto con la città. Aspettavamo da mesi che il Generale Vannacci intraprendesse questo percorso autonomo. Catania oggi si dimostra l’epicentro di un movimento in forte fermento: stiamo aggregando risorse in tutta la Sicilia Orientale, dando voce a chi aspettava solo un segnale per scendere in campo”.



Il deputato nazionale Rossano Sasso ha confermato l’onda d’urto del tesseramento, spiegando le modalità di adesione attraverso la piattaforma ufficiale futuronazionale.it: “C’è una grandissima adesione spontanea da Nord a Sud. Siamo in una fase costituente: basta raggiungere dieci unità per aprire un comitato nella propria città. Offriamo una casa a chi crede in una destra vera, orgogliosa e che finora non c’era. Nelle prossime settimane tornerò in Sicilia per fare il punto con tutte le nuove realtà che stanno nascendo”.

Sasso ha poi delineato il perimetro ideologico della formazione: “Il nostro credo è Dio, Patria e Famiglia. Difendiamo la Nazione, i valori tradizionali e l’identità, come sancito dall’articolo 2 del nostro Statuto. Futuro Nazionale è un partito politicamente scorretto – ammette Sasso – che non chiede permessi, ma esige ascolto e rispetto dal centrodestra del passato”.

L’incontro di ieri rappresenta solo il primo passo di una mobilitazione permanente: la base siciliana è già al lavoro per organizzare il prossimo grande appuntamento che vedrà la partecipazione del Generale Roberto Vannacci.

Comunicato stampa

- Pubblicità -