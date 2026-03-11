Giorgia Fumo in Sicilia ad Aprile con ‘Out of Office’

- Pubblicità -

‘Out Of Office’ è il nuovo spettacolo di Giorgia Fumo, nel quale l’attrice romana ci guida in un viaggio attraverso le sfide e le assurdità della vita da ufficio, analizzando come il mondo del lavoro sia radicalmente mutato negli ultimi quindici anni. Con il suo stile tagliente e ironico, Giorgia usa i suoi tredici anni in ufficio per raccontare un mondo del lavoro fatto di presentazioni PowerPoint e burnout, fogli Excel e figure che si vantano di “lavorare con lepersone”, storie strappalacrime su LinkedIn e risse per l’aria condizionata.

Lo spettacolo arriva anche in Sicilia grazie alla Savà Produzioni Creative e alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Due le date previste sulla nostra isola per Out Of Office: mercoledì 29 aprile al teatro Ambasciatori di Catania e giovedì 30 aprile al teatro Orione di Palermo. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00.

Out Of Office è più di una semplice performance comica: è un ritratto vivace e autentico di un microcosmo in cui, volenti o nolenti, trascorriamo gran parte delle nostre giornate mescolando aspettative,frustrazioni e limiti. Con il suo umorismo acuto, Giorgia ci ricordache, anche tra una call e l’altra in cui dare il peggio di sé, c’è sempre spazio per una risata e una riflessione. Lo spettacolo è scritto dalla stessa Giorgia Fumo con la supervisione ai testi di Manuela Mazzocchi e la regia di Enrico Zaccheo.

Giorgia Fumo torna sul palco con Out Of Office, il suo nuovo e attesissimo spettacolo comico, dopo il successo di Vita Bassa, che ha entusiasmato il pubblico in Italia e all’estero con repliche ad Amsterdam, Londra, Parigi e Bruxelles. Con il suo stile inconfondibile, intelligente e pungente, Giorgia Fumo si conferma una delle voci più originali della stand-up comedy italiana.

I biglietti sono già disponibili su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati.

Chi è Giorgia Fumo

Giorgia Fumo è una comica, scrittrice e ingegnera italiana. Dopo aver lavorato per anni nella Market Intelligence ha fatto il grande salto lasciando l’ufficio per diventare una comica professionista. Con il suo primo show ‘Vita Bassa’ ha vinto il Premio per la Satira Politica Forte dei Marmi e il Premio Antani nel 2024, e ha collezionato sold out in tutta Italia con un tour durato due anni. È stata l’unica italiana in semifinale ai Funny Women Awards (UK) nel 2021, e finalista a Italia’s Got Talent nel 2022, è stata ospite di Alessandro Cattelan a Stasera c’è Cattelan su Raidue e ha portato a Le Iene un suo monologo sugli haters. Sul web anima una nutrita community di appassionati e ha una seguita newsletter su Substack,Vola Mio Mini Pippony. Il suo primo libro “Ingegneria della Vita Adulta” è edito da Harper Collins (2024).