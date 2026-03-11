L’Impresa dell’Etica, al via da domani un ciclo di seminari a Palazzo delle Scienze

- Pubblicità -

Prende il via domani pomeriggio, giovedì 12 marzo alle 16, nell’aula magna del dipartimento di Economia e Impresa (Palazzo delle Scienze, corso Italia 55), il nuovo ciclo di seminari dal titolo “Economia, Politica e Società: l’Impresa dell’Etica”, dedicato all’approfondimento delle dimensioni sociali, civili e aziendali dell’etica e al suo ruolo nelle trasformazioni dell’economia contemporanea.

Il ciclo di seminari, organizzato nel periodo marzo–giugno 2026, è promosso dai professori Rosario Faraci e Livio Ferrante del Dei. L’iniziativa prevede la partecipazione di studiosi provenienti da diversi atenei e di esponenti della società civile, con l’obiettivo di favorire un confronto interdisciplinare su economia, responsabilità pubblica e valori etici. Gli incontri sono stati accreditati dalla rete The Economy of Francesco ed organizzati con la collaborazione dello Studio Teologico San Paolo di Catania.

- Pubblicità -

L’iniziativa – aperta a tutta la cittadinanza – intende offrire agli studenti e alla società civile tutta uno spazio di riflessione e di dialogo su possibili nuovi approcci all’economia capaci di mettere al centro la persona umana, promuovendo una visione dello sviluppo attenta alla responsabilità sociale, alla sostenibilità e alla dimensione etica delle decisioni pubbliche e private.

Il primo incontro, intitolato “Etica o non etica: questo è il dilemma”, sarà coordinato dal prof. Paolo Silvestri del dipartimento di Giurisprudenza, che introdurrà il concetto di etica nelle sue diverse accezioni e nei suoi riflessi nella vita economica e istituzionale.

Nel corso dell’incontro interverrà il dott. Bruno Di Marco, presidente della Commissione Etica di Ateneo ed ex presidente del Tribunale di Catania, con una relazione su “Etica e Costituzione”. Seguirà l’intervento del prof. Giorgio D’Agostino (Università Roma Tre), che affronterà il tema “Etica e risorse pubbliche”, con particolare riferimento alle spese militari e alle politiche di acquisto degli armamenti.