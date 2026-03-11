Pasqua 2026: da oggi a Catania disponibili le Uova per la vita di AIL

- Pubblicità -

CATANIA – Un gesto semplice, un uovo di cioccolato, può trasformarsi in una concreta speranza di vita. Anche nel 2026 torna l’appuntamento con le Uova di Pasqua AIL, la storica iniziativa di solidarietà promossa dall’AIL, l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma che venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo colorerà le piazze di Catania e della sua provincia con un messaggio di vicinanza, cura e futuro.

Quello di AIL non è solo un uovo di cioccolato, per chi affronta un tumore del sangue significa poter contare su terapie sempre più efficaci, ricevere assistenza qualificata, non sentirsi soli durante il percorso di cura e guardare avanti con fiducia, festeggiando nuovi compleanni insieme alle persone amate. Scegliere l’uovo AIL vuol dire sostenere la ricerca scientifica e contribuire concretamente a migliorare la qualità della vita di pazienti pediatrici e adulti.

A Catania i volontari AIL saranno presenti dalle ore 9 alle 19 con orario continuato in Piazza Giovanni Verga, in Corso Italia all’altezza della Chiesa Cristo Re e in Via Etnea all’altezza del civico 276. L’iniziativa farà tappa anche nel centro commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta, all’interno del punto vendita Compagnia della Bellezza, con orari differenziati nelle tre giornate. Domenica 22 marzo, inoltre, le Uova di Pasqua AIL saranno presenti anche in piazza Duomo ad Acireale e in piazza Duomo a Giarre, dalle ore 9 alle 13.00.

Già da oggi, mercoledì 11 marzo, e fino ad esaurimento scorte, sarà possibile sostenere l’iniziativa anche presso il Policlinico “G. Rodolico–San Marco” di Catania, in via Santa Sofia 78, Padiglione 8 piano 0, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Le donazioni possono essere effettuate anche ordinando l’uovo tramite telefono al numero 370 3791645 o via email all’indirizzo info@ailcatania.it, oppure online attraverso il sito AIL Catania eDonazioni (https://ailcatania.scontrinoshop.com/). È inoltre disponibile, previa verifica, il servizio di consegna a domicilio, al costo aggiuntivo di 3 euro, a fronte di un minimo di tre prodotti solidali e limitatamente ad alcune zone.

Accanto alle tradizionali Uova di Pasqua AIL al cioccolato al latte o fondente nella confezione da 350 grammi, AIL Catania ripropone anche per il 2026 l’iniziativa esclusiva Uovoabbraccio, chi lo desidera può donare un uovo senza ritirarlo, permettendo all’Associazione di consegnarlo direttamente ai pazienti ematologici pediatrici e adulti e ad altre realtà che hanno bisogno di sentire un abbraccio concreto e solidale. Le immagini delle consegne saranno condivise sulla pagina Facebook di AIL Catania in prossimità della Pasqua.