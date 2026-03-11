“Visioni tra acqua e fuoco”: il regista Pasquale Scimeca direttore scientifico di un progetto per gli studenti di Paternò, Belpasso e Biancavilla

- Pubblicità -

PATERNO’ – “Visioni tra acqua e fuoco” è il tema del progetto che coinvolgerà docenti e studenti dell’Istituto comprensivo Made Teresa di Calcutta di Belpasso, dell’I.c. San Giovanni Bosco – Luigi Sturzo di Biancavilla, del Liceo F. De Sanctis di Paternò, con l’I.c.Lombardo Radice- Viriglio di Paternò scuola capofila, in quanto vincitrice del bando pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sul tema “Cinema e immagini per la scuola 2026”, insieme ad altre 200 scuole in tutta Italia.

Il progetto è stato presentato nell’Aula magna del De Sanctis alla presenza dei dirigenti scolastici, rispettivamente: Antonella Rapisarda, Concetta Drago, Santa Di Mauro, Luciano Maria Sambataro, con le docenti Adelaide Messina (Liceo “De Sanctis”), Caterina Anastasi, Carmela Gandolfo, Giusy Laudani, Concetta Sinatra (I.C. “Lombardo Radice-Virgilio”), che hanno redatto il progetto e illustrato le sue finalità. Un progetto affidato ai registi Pasquale Scimeca, che firma anche la direzione scientifica, e Leandro Picarella. Proprio Scimeca si è videocollegato nel corso della conferenza di presentazione sottolineando la sua partecipazione ad altri progetti per le scuole, a Palermo, Vittoria e Vizzini, dove gli studenti sono stati i veri protagonisti della realizzazione del film. Il tema scelto per questo prodotto artistico è fortemente collegato al territorio, come indica chiaramente il titolo “Visioni tra acqua e fuoco”, che consentirà di approfondire i temi del mito collegati a questa parte dell’area etnea, dai giganti abitatori del vulcano alle ninfe, alla fragilità del territorio stesso, sconvolto da eruzioni e terremoti e fenomeni climatici estremi come i recenti cicloni. Il dirigente scolastico Luciano Maria Sambataro, infine, ha sottolineato i molteplici aspetti che sono insiti in una produzione cinematografica: sceneggiatura, regia e riprese, montaggio, produzione e distribuzione, pubblico al quale è rivolto. Un’attività complessa che consentirà agli studenti di conoscere le modalità del linguaggio cinematografico e come realizzarlo, tra arte e tecnica.

Hanno partecipato all’incontro associazioni attive sul territorio: UPIS con Nunzio Oto e Mario Consalvo, SiciliAntica con Giuseppe Scandurra e Archeoclub d’Italia con Rosa Maria Crisafi.