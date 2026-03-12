Arriva a Palermo “Clitoridere”, lo spettacolo teatrale sulle abitudini sessuali dei palermitani con i dati dell’Osservatorio Bakeca Incontri

- Pubblicità -

Lo spettacolo teatrale Clitoridere, scritto e interpretato da Daniele Fabbri pioniere della stand-up comedy italiana e vincitore del Premio Satira Forte dei Marmi 2023, propone una riflessione ironica e culturale sui tabù legati alla sfera intima e alla rappresentazione pubblica della sessualità nel contesto contemporaneo.

L’iniziativa avvia una collaborazione con l’Osservatorio Bakeca Incontri, realtà attiva dal 2018 nell’analisi statistica e nell’osservazione dei comportamenti digitali nel settore dell’intrattenimento per adulti. Il contributo dell’Osservatorio consiste esclusivamente nella fornitura di dati aggregati e anonimizzati relativi ai flussi di traffico online, elaborati in forma statistica e privi di qualsiasi riferimento personale.

“Clitoridere” affronta il tema della sessualità attraverso la risata dal punto di vista linguistico, storico e sociale, utilizzando il linguaggio della satira per stimolare una riflessione consapevole sui meccanismi culturali, comunicativi e digitali che influenzano la percezione collettiva dell’intimità. L’approccio è dichiaratamente non medico, non prescrittivo e non promozionale, ma orientato all’analisi critica dei comportamenti e delle narrazioni sociali.

I dati relativi a Palermo

In occasione della tappa palermitana, l’Osservatorio Bakeca Incontri ha analizzato dati statistici locali relativi al traffico sul portale, rilevando:

circa 117.000 visite giornaliere

circa 3,5 milioni di accessi mensili

circa 2100 contatti quotidiani tra utenti

I dati sono presentati in forma aggregata e hanno esclusivamente finalità descrittiva e di studio dei fenomeni digitali. L’analisi evidenzia una maggiore concentrazione di traffico nella giornata di martedì. Tale dato può essere interpretato come indicatore di abitudini digitali legate alla routine settimanale e alla pianificazione personale.

Tra le parole chiave più frequenti compaiono termini riconducibili a categorie tipiche del settore, come trav e trans, e rientrano in categorie ricorrenti nel settore rappresentando cluster di interesse tipici delle piattaforme di annunci per adulti. L’osservazione di tali tendenze non ha finalità promozionali, bensì descrittive, e si inserisce in una più ampia analisi dei comportamenti online nel contesto urbano.

Rapportando il numero di visite mensili alla popolazione residente (circa 853.000 cittadini), emerge una frequenza di accesso significativa, elemento che testimonia la rilevanza del fenomeno digitale in città, senza che ciò implichi automaticamente una corrispondenza univoca tra utenti e residenti, trattandosi di accessi web potenzialmente ripetuti o provenienti da aree limitrofe.

Finalità culturale dell’iniziativa

La collaborazione tra lo spettacolo teatrale e l’Osservatorio si inserisce in una prospettiva di analisi socio-culturale dei comportamenti contemporanei, con l’obiettivo di:

promuovere una riflessione pubblica più informata e meno stereotipata sulla sessualità;

analizzare il linguaggio e le rappresentazioni mediatiche dell’intimità;

stimolare un dibattito culturale attraverso lo strumento della comicità.

Le informazioni relative all’offerta presente nell’area sono riportate esclusivamente in forma aggregata e con finalità di analisi del mercato digitale, senza alcuna funzione promozionale.

Il contributo dell’Osservatorio Bakeca Incontri si limita all’elaborazione e alla presentazione di dati statistici anonimi e aggregati, con l’obiettivo di fornire una chiave di lettura socio-digitale dei comportamenti online contemporanei, nel rispetto della normativa vigente in materia di comunicazione. L’iniziativa non prevede alcuna attività di promozione commerciale di servizi per adulti durante lo spettacolo, né la diffusione di contenuti espliciti. I dati presentati hanno esclusivamente valore statistico e di approfondimento culturale.