Catania, NucleikArt presenta gli artisti della 7ª Edizione della Call for Artists – vernissage sabato 14 marzo ore 19.00

Dopo l’annuncio della 7ª Edizione della Call for Artists, il collettivo NucleikArt presenta il gruppo di artisti selezionati che prenderanno parte alla mostra collettiva in programma dal 14 al 28 marzo 2026 presso lo spazio Nucleika di Catania (Via Umberto I n.145).

La mostra, a ingresso gratuito, riunirà opere di pittura, fotografia, illustrazione, scultura, design e arte digitale, offrendo al pubblico uno sguardo articolato e trasversale sui linguaggi dell’arte contemporanea attraverso le ricerche di: Agata Leocata, Alfredo Covato, Alice Muratore, Andrea Parisio, Aurora Bresci, Azzurra Lo Bello, Blago.Art, Carla Marletta, Carlalberto Consolo, Carmen Massimino, Cesare Diana, Collettivo Ire Ēre, Davide Scandura, Diana Marcadini, Enrico Gasparri, Francesca Mazzaglia, Francesca Raniolo, Franco Nicolosi, Giovanni Bartolozzi, Giuseppe Saitta, LegodiSabina, Letizia Messina, Loriem Giulia Saccà, Lucio, Pintaldi, Luisa Valenzano, Maria Pina Coluccia, Marisa Casaburi, Massimiliano D’Acquarica, Michele De Grandi, Officina Crioli, Ozuvuotu, Pina Angemi, Placido Indelicato, Play Clay, Romina Zanon, Stefano Longhitano, Ziyad Hawwas.



Il vernissage della 7ª Edizione è previsto sabato 14 marzo 2026 alle ore 19:00 e sarà un momento di incontro tra artisti, pubblico e operatori culturali, in continuità con il lavoro di NucleikArt volto a sostenere artisti emergenti e indipendenti e a promuovere una proposta culturale accessibile e partecipata in città.



Le opere in mostra confluiranno in un catalogo digitale, pensato come strumento di documentazione del progetto e di valorizzazione del lavoro degli artisti coinvolti, che sarà consultabile online sui canali ufficiali di NucleikArt.

