Coppa Carnevale di ciclismo, vincono lo sport e Acireale: nelle due batterie vittorie di Landolina e Aiello

Una Coppa Carnevale, che lascia il segno e che regala grandi emozioni. Nel giorno della Festa delle Donne, la diciannovesima edizione dell’evento di Acireale, dedicato al tenente Paolo Giardina, è andata in scena l’ennesimo appuntamento promosso da Csain Ciclismo. La gara ciclistica è stata organizzata dall’Asd Rosso Azzurri con la collaborazione della Consulta dello Sport di Acireale e patrocinata dal Comune di Acireale e Csain – Centri Sportivi Aziendali e Industriali.

Due le batterie corse. Due gare che hanno avuto un epilogo diverso. La prima, nel segno dell’amicizia, ha ribaltato un po’ i pronostici con l’arrivo in fuga che ha deciso la gara. La seconda, con l’epilogo in volata, ha confermato le potenzialità dell’anello di due chilometri e duecento metri nella culla del Barocco acese. Un colpo d’occhio significativo che costituisce il valore aggiunto di una corsa che coniuga l’aspetto sportivo con quello culturale.

Gara intensa e molto combattuta quella disputata sulle strade del circuito, caratterizzata da ritmi elevati e arrivi estremamente serrati sia nella batteria principale sia in quella Under 45, con numerosi atleti racchiusi in pochi secondi. Nella prima batteria, l’arrivo di Corrado Landolina e Nino Figura è una delle immagini più belle. Il trionfo dell’amicizia e dei valori per due che, come da loro stessi dichiarato, corrono e si allenano insieme. A tagliare per primo è Corrado Landolina (Asd Sparkle), che chiude la prova in 1:01:06, precedendo sul filo dei centesimi Antonino Figura (Asd Velo Club Augusta Csain), ex professionista. Completa il podio Angelo La Leggia (Asd Velo Club Augusta Csain), che taglia il traguardo in 1:01:43, conquistando anche la vittoria nella Master 4. A ridosso del podio chiudono Alfio Gabriele Russo (A&G Sporting Cycling Team), quarto, e Adolfo Bruno (Team Thetabike), quinto, entrambi protagonisti di una gara molto regolare. Ottima prova di Concetto Mazzarella, molto attivo in gara, che chiude settimo.

Tra le categorie più esperte si mettono in evidenza Nicolò Razza (Team Svizzero), primo nella Master 9 con il tempo di 1:02:06, e Orazio Cappello (Team Laviano), che conquista la Master 10 in 1:02:48 davanti al compagno di squadra Roberto Nicolosi.

Nel giorno della festa delle donne s’impone Laura Cannizzo (Asd Velo Club Augusta Csain), che conclude la prova in 1:04:14, precedendo Ester Pisani (Team Nuova Avir), seconda con lo stesso tempo, mentre il terzo posto va a Grazia Maria Grasso (Sicily Cycling Club) in 1:04:49. A loro il plauso più bello per le atlete che hanno sottolineato il loro amore per la bicicletta, lanciando messaggi importanti sul ruolo della donna nella società.

Particolarmente spettacolare anche la batteria Under 45, la più veloce della giornata, La vittoria assoluta va a Carmelo Aiello (Mountain Bike Rosolini), che chiude in 58:49 aggiudicandosi anche la categoria Master 3. Alle sue spalle, con lo stesso tempo, Giuseppe Mastrantonio (Asd Greenway), primo Master 2, e Bartolo Campailla (Team Nuova Avir), secondo di categoria. Quarto posto per Giuseppe Sofia (Team Barracuda dello Stretto), primo nella Elite Sport. La gara è stata caratterizzata da un gruppo di testa molto compatto e da numerosi sprint finali, a conferma di un livello agonistico elevato e di una partecipazione ampia e competitiva in tutte le categorie.

Il via è stato dato dall’assessore allo Sport del Comune di Acireale Rosario Raneri. Alla premiazione sono intervenuti anche il consigliere nazionale Giuseppe Lombardo e il presidente della Consulta dello Sport Toruccio Di Maria. Un plauso alla struttura tecnica guidata da Claudio Franceschino, che si è dichiarata soddisfatta per il successo dell’evento che ha avuto al via 120 partecipanti.

Mix zone Giuseppe Lombardo, consigliere nazionale Csain, presente all’arrivo: «Poter vedere gli atleti in questo contesto così bello, assistere a un arrivo in volata proprio sulla linea del traguardo, è stata davvero una grande emozione. La Sicilia è in prima linea in tanti sport e, in particolare, nel ciclismo. Con questa nuova collaborazione, con l’ingresso nel nostro mondo di Marco Compagnini e di tutto il suo staff, il ciclismo CSAIn si è definitivamente lanciato e, anzi, rilanciato. Vedere in giro per la Sicilia le nostre gare, con i nostri atleti e con le nostre maglie, è davvero un bellissimo spettacolo. Ho ammirato l’entusiasmo dei partecipanti, la voglia di fare sport e di credere in quello che si fa, portandolo avanti con grande spirito di sacrificio. Il tutto si sposa in pieno con i nostri valori.»

Marco Compagnini, esperto del presidente nazionale Salvatore Spinella e organizzatore della gara. Per lui anche l’esperienza in corsa:

«Ho scelto di correre perché questo circuito è davvero emozionante. Correre tra le strade del centro di Acireale, in mezzo al barocco, nel salotto buono della città, è qualcosa di speciale. Mi ricorda quando andavo un po’ più forte, tra fughe e volate: stare lì, in mezzo ai corridori, resta sempre una grande emozione. Ritengo che, dopo il Trofeo Sant’Agata, questa sia la gara più bella, più storica e più sentita; quindi, non potevamo rinunciarvi nonostante le difficoltà. Ringrazio l’amministrazione comunale e la Consulta per il supporto. Ringrazio ovviamente il presidente, tutta la giunta e il Consiglio nazionale per la fiducia che mi stanno accordando. Come ho sempre detto, è una fiducia che va anche a un’organizzazione già consolidata, che lavora da diversi anni. Il presidente ci ha visto lungo e sono certo che faremo un buon lavoro».

Toruccio Di Maria, presidente della Consulta dello Sport del Comune di Acireale: «Da 19 anni qui si compie quasi un piccolo miracolo dello sport: riuscire a correre ad Acireale, nel salotto buono del barocco, è davvero qualcosa di straordinario. È una grande bellezza e molti atleti vengono anche solo per vivere questa esperienza e per correre in una città come Acireale. Grazie a tutti gli atleti, ai presidenti e alle società sportive che rendono possibile tutto questo. Evviva lo sport ed evviva Acireale. Stiamo lavorando molto per dare ai ragazzi e ai giovani sempre più opportunità di fare sport. Un ringraziamento va anche al sindaco di Acireale e all’assessore allo Sport, Saro Raneri, per la grande sensibilità e per l’impegno con cui sostengono queste iniziative e promuovono lo sport nel migliore dei modi.»