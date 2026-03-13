BLANCO svela le date del tour Estate 2026: il 26 luglio a Catania sul palco di Villa Bellini per Sotto il Vulcano Fest

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Dopo aver annunciato l’uscita del nuovo albumMA’, atteso il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), e alla vigilia de “Il primo tour nei palazzetti” – il grande ritorno dal vivo che tra aprile e maggio lo vedrà protagonista nei principali palazzetti italiani – BLANCO svela le date del “Tour Estate 2026”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti.

Il tour toccherà anche la Sicilia con una data a Catania in calendario il 26 luglio a Villa Bellini. Il live si aggiunge all’elenco di nomi già annunciati del cartellone della rassegna Sotto il Vulcano Festorganizzata da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita che rientra nel programma di eventi Catania Summer Fest promosso dal Comune di Catania. Lo spettacolo sarà organizzato in collaborazione con GoMad Concerti.

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Le prevendite sono aperte dalle ore 18:00 dioggi, venerdì 13 marzo su www.puntoeacapo.uno e nei punti vendita abituali

Questa nuova serie di concerti che porteràBlanco sui palchi dei principali festival dellastagione, rappresenterà un’ulteriore occasione per incontrare il pubblico e presentare dal vivo i brani di MA’, il nuovo progetto discografico chesegna un importante capitolo nel percorsoartistico del cantautore, insieme ai grandisuccessi che hanno definito la sua carriera.

Il “Tour Estate 2026” di BLANCO farà tappa il 29 giugno al Marostica Summer FestivalVolksbank di Marostica (VI), il 21 luglioall’Estate di Stelle 2026 di Palmanova (UD), il 26 luglio al Sotto il Vulcano Fest di Catania, il 2agosto all’Oversound Music Festival di Gallipoli(LE), e il 6 agosto all’Alguer Summer Festival di Alghero (SS).

Il nuovo album MA’ è già disponibile in preorder in quattro diversi formati: LP biancoautografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), CD autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), LP bianco e CD.