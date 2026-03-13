Catania, alle Ciminiere torna la “Città dell’Inclusione”: laboratori, incontri e sport contro il razzismo

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Per due giorni il complesso delle Ciminiere si trasformerà in una città dell’inclusione, uno spazio di incontro e dialogo dedicato ai diritti, alla partecipazione e alla costruzione di comunità più aperte. Il 19 e 20 marzo torna la seconda edizione de “La Città dell’Inclusione – Spazi, linguaggi e comunità del futuro”, iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Catania in collaborazione con UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, nell’ambito della Settimana di Azione contro il Razzismo. Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa viene riproposta con un programma che coinvolge associazioni, scuole e realtà del territorio per promuovere i valori del rispetto, dell’accessibilità sociale e del dialogo tra istituzioni e cittadini.

Sono previsti laboratori tematici, tavoli di confronto, workshop, mostre, attività esperienziali e dimostrazioni sportive. Tra gli appuntamenti figurano mostre fotografiche, laboratori dedicati alle nuove tecnologie per una società inclusiva, attività di educazione emozionale e danza terapia, workshop cinematografici sui diritti, momenti dedicati alla musica, allo sport e al benessere, oltre a spettacoli dell’Opera dei Pupi nel suggestivo teatro interno delle Ciminiere, dedicati alla tradizione del teatro dei pupi siciliani della scuola catanese.

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«La partecipazione è uno strumento concreto per costruire politiche pubbliche più giuste e più vicine ai bisogni delle persone. Con “La Città dell’Inclusione” vogliamo aprire spazi di confronto e collaborazione tra istituzioni, associazioni, scuole e cittadini, perché il futuro delle nostre comunità si costruisce insieme, attraverso il dialogo e il rispetto delle differenze», ha dichiarato il sindaco metropolitano Enrico Trantino.

Tra i momenti più attesi della manifestazione lo “speed date” tra studenti e istituzioni, in programma il 20 marzo dalle ore 11 alle 13 al teatro E1, dal titolo “I giovani incontrano il sindaco”. Si tratta di un confronto pubblico dinamico in cui il sindaco risponderà alle domande inviate in diretta dagli studenti, con tempi regolati da un countdown e possibilità di feedback immediato. Seguirà un dibattito aperto sui temi emersi. L’incontro, moderato da Lucrezia Redigolo, presidente della Consulta Provinciale degli Studenti, punta a far conoscere ai giovani i processi decisionali e a rafforzare il rapporto tra istituzioni e nuove generazioni.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione della Settimana di Azione contro il Razzismo (14–21 marzo) e mira a rafforzare la collaborazione tra scuole, associazioni e istituzioni. L’edizione 2026 è realizzata nell’ambito del progetto “La Città dell’Inclusione – Spazi, linguaggi e comunità del futuro”, finanziato sulla Priorità 1 – Sostegno all’inclusione sociale e lotta alla povertà, obiettivo specifico ESO 4.10 “Promuovere l’integrazione socio-economica delle comunità emarginate come il popolo Rom”, del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027.

Informazioni per la partecipazione

La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. La partecipazione ai workshop prevede la prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili a questo link.

Le attività sportive, che si svolgeranno nei viali e negli anfiteatri esterni delle Ciminiere, potranno essere prenotate anche direttamente in loco il giorno dell’evento.

Le mostre dedicate alla Città dell’Inclusione sono ad ingresso libero senza prenotazione.

Durante le due giornate sarà inoltre possibile visitare i musei del complesso delle Ciminiere – Museo del Cinema, Museo Storico dello Sbarco in Sicilia 1943 e Museo degli Antichi Strumenti di Scrittura – con biglietto simbolico di 1 euro. Per gruppi superiori a 10 persone è richiesta la prenotazione obbligatoria.

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Orari dei musei

9:00 – 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00)

Info e contatti

Museo del Cinema – 095 401 1928

Museo Antichi Strumenti di Scrittura – 360 321637

Museo Storico dello Sbarco in Sicilia 1943 – 095 401 1929

Catania 13 marzo 2026