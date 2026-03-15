Orchestra sinfonica: Schillaci (M5S), chiarezza su cambio di gestione alla FOSS e passaggio competenza al Comune di Palermo

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“Il governo regionale sta lavorando alla cessione della gestione dell’Orchestra sinfonica siciliana, uno dei più importanti enti musicali e culturali della Sicilia, al Comune di Palermo. Si parla già di una road map che vorrebbe entro la fine della primavera l’approvazione del nuovo statuto da parte del consiglio comunale di Palermo. Tutto ciò sta avvenendo senza una comunicazione ufficiale al Parlamento regionale e alla V commissione permanente. Ovviamente rimangono molte perplessità circa la gestione dei dei dipendenti e degli stessi professori d’orchestra, ai quali vanno date certezze. Mai avremmo potuto immaginare che sulla Foss si scegliesse di agire di soppiatto senza un benché minimo confronto istituzionale. Le fondazioni musicali e lirico sinfoniche stanno vivendo con sofferenza il mancato rinnovo contrattuale nazionale di categorie, a questo ora per la Foss si aggiunge un salto nel vuoto di cui almeno il Parlamento regionale deve essere informato”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana, che sulla questione ha richiesto un’audizione in V commissione Ars del presidente della Regione Renato Schifani e dell’assessore al Turismo ed allo spettacolo Elvira Amata, unitamente alle organizzazioni sindacali.