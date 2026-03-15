Team Altamura-Catania 0-0: le formazioni ufficiali

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Torna in campo oggi il Catania alle 14.30 in trasferta e sfida il Team Altamura di Devis Mangia. I rossazzurri non vincono in trasferta da due mesi e vogliono tornare alla vittoria per consolidare il secondo posto. Occhio però ai biancorossi che sognano una storica qualificazione ai playoff. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Team Altamura-Catania: la diretta della partita

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14.30 – Fischio d’inizio del match tra Team Altamura e Catania

Credit: Riccardo Caruso

Team Altamura-Catania: le formazioni ufficiali

TEAM ALTAMURA (3-4-1-2): Alastra; Zazza, Poli, Siletti; Mongentale, Nazzaro, Dipinto, Falasca; Grande; Rosafio, Curcio. A disposizione: Viola, Doumbia, Suazo, Agostinelli, Simone, Florio, Mbaye, Millico, Nicolao, Dimola, Fantoni. Allenatore: Devis Mangia

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Miceli, Allegretto; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; D’Ausilio, Lunetta; Caturano. A disposizione: Bethers, Celli, Jimenez, Bruzzaniti, Raimo, Doni, Cargnelutti, Corbari, Di Noia, Ierardi. Allenatore: Domenico Toscano

ARBITRO: Il sig. Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio

ASSISTENTE: Il sig. Manuel Marchese della sezione di Pavia e il sig. Matteo Taverna della sezione di Bergamo

QUARTO UOMO: Il sig. Bruno Spina della sezione di Barletta

FVS: Il sig. Luca Capriuolo della sezione di Bari

AMMONITI:

ESPULSI:

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al D’Angelo di Altamura (BA) vale la trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Calcio.

Credit: Riccardo Caruso

Inoltre, il match Team Altamura-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre.