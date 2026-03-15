Team Altamura-Catania 0-0: le formazioni ufficiali

Torna in campo oggi il Catania alle 14.30 in trasferta e sfida il Team Altamura di Devis Mangia. I rossazzurri non vincono in trasferta da due mesi e vogliono tornare alla vittoria per consolidare il secondo posto. Occhio però ai biancorossi che sognano una storica qualificazione ai playoff. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.
Team Altamura-Catania: la diretta della partita
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14.30 – Fischio d’inizio del match tra Team Altamura e Catania
Team Altamura-Catania: le formazioni ufficiali
TEAM ALTAMURA (3-4-1-2): Alastra; Zazza, Poli, Siletti; Mongentale, Nazzaro, Dipinto, Falasca; Grande; Rosafio, Curcio. A disposizione: Viola, Doumbia, Suazo, Agostinelli, Simone, Florio, Mbaye, Millico, Nicolao, Dimola, Fantoni. Allenatore: Devis Mangia
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Miceli, Allegretto; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; D’Ausilio, Lunetta; Caturano. A disposizione: Bethers, Celli, Jimenez, Bruzzaniti, Raimo, Doni, Cargnelutti, Corbari, Di Noia, Ierardi. Allenatore: Domenico Toscano
ARBITRO: Il sig. Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio
ASSISTENTE: Il sig. Manuel Marchese della sezione di Pavia e il sig. Matteo Taverna della sezione di Bergamo
QUARTO UOMO: Il sig. Bruno Spina della sezione di Barletta
FVS: Il sig. Luca Capriuolo della sezione di Bari
AMMONITI:
ESPULSI:
Dove vedere il match in tv o in streaming gratis
L’incontro in programma al D’Angelo di Altamura (BA) vale la trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Calcio.
Inoltre, il match Team Altamura-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre.