CNA Sicilia Orafi: primi passi verso Hong Kong 2027

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Sono stati compiuti i primi passi del percorso che, con l’orizzonte fissato al 2027, punta a portare le eccellenze orafe siciliane alla conquista del mercato asiatico. Lo scorso lunedì, a Leonforte (Enna), presso l’azienda GIULIANAdiFRANCO gioielli, CNA Sicilia Orafi ha dato il via a un articolato confronto con i vertici del settore e con il Direttore Italia, Grecia, Cipro e Malta dell’Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), Gianluca Mirante.

All’incontro hanno preso parte Giuliana Di Franco, presidente di Cna Sicilia Orafi, Marco Cuppari, presidente del DOAS (Distretto orafi e argentieri siciliani), Laura Buzzetta, presidente nazionale di CNA Ceramisti, e numerosi imprenditori provenienti da tutte le province dell’Isola. Un momento di approfondimento finalizzato alla conoscenza delle specificità del mercato asiatico.

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Il percorso avviato con gli imprenditori si è arricchito nella giornata di ieri di un fondamentale tassello istituzionale. La presidente di CNA Sicilia Orafi, Giuliana Di Franco, la coordinatrice regionale, Laura Murana, il presidente del DOAS, Marco Cuppari, e il direttore di HKTDC, Gianluca Mirante, hanno incontrato presso il Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana la dottoressa Gabriella Iannolino, responsabile dell’Ufficio Internazionalizzazione, per condividere il progetto e gettare le basi di una collaborazione che accompagni le aziende in questo importante cammino.

Un primo passo del lungo lavoro avviato in questi giorni sarà quello di far partecipare una collettiva siciliana alla Fiera internazionale di Hong Kong, in programma nel marzo del 2027. La manifestazione appena conclusasi (marzo 2026) ha ospitato, nei 40 padiglioni, circa 4.000 espositori da oltre 40 Paesi, richiamando circa 50.000 acquirenti da tutto il mondo.

Per la Sicilia, terra di antica tradizione orafa, affacciarsi su questo palcoscenico significa intercettare i flussi commerciali del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e del mercato globale.

“Quelli compiuti in questi giorni sono i primi passi di un percorso che vogliamo costruire con cura e visione strategica”, ha dichiarato Giuliana Di Franco. “Non partiamo con l’illusione di essere già pronti, ma con la consapevolezza che dobbiamo prepararci. Hong Kong non è solo una fiera, è il crocevia del commercio mondiale del gioiello: esserci significa giocare nel campionato dei grandi. Per questo abbiamo voluto avviare subito un dialogo strutturato con l’HKTDC, per capire tempi, modi e requisiti, e con la Regione Siciliana, perché un’operazione così complessa va sostenuta istituzionalmente. A Leonforte abbiamo visto una grande partecipazione e tanta voglia di fare sistema. Il cammino è appena iniziato, ma la direzione è chiara: vogliamo arrivare al 2027 pronti, compatti e competitivi. Ringrazio il dottor Mirante per la sua preziosa consulenza e la dottoressa Iannolino per l’attenzione e la sensibilità dimostrata verso le nostre imprese”.