Palermo, al teatro Agricantus mercoledì 18 marzo al via “POV: si ride” nuovo format di Simone Riccobono e Chris Clun

Debutta mercoledì 18 marzo il nuovo format, ideato e condotto dai comici Simone Riccobono e Chris Clun in collaborazione con l’agenzia Zeroabbily, in cui improvvisazione, interazione e sperimentazione si incontrano per dare vita a uno spettacolo leggero, veloce e dal linguaggio contemporaneo

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Osservare la realtà da un’angolazione differente e trovarne il punto di vista comico e sorprendente.

Al Teatro Agricantus di Palermo è pronto a partire “Pov: si ride” nuovo format dedicato ai nuovi linguaggi della comicità, ideato e condotto dai comici Simone Riccobono e Chris Clun in collaborazione con l’agenzia Zeroabbily di Davide Cammarata.

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Punto focale dei nuovi spettacoli targati Agricantus è il concetto di “punto di vista”. Il titolo, infatti, prende ispirazione dal linguaggio dei social: POV (point of view). Primo appuntamento mercoledì 18 marzo alle ore 21 con Simone Riccobono e Chris Clun a fare gli onori di casa. Durante la serata si alterneranno sul palco diversi comedian, ognuno con il proprio monologo (ogni sera nuovi e di stili diversi), ai quali seguirà un momento collettivo dedicato al “gioco del POV” in cui i comici improvviseranno partendo da situazioni proposte sul momento dal pubblico, ed insieme agli spettatori esploreranno, con ritmo e creatività, i possibili punti di vista.

«“Pov: si ride” è un laboratorio, un spazio trasversale in cui chiunque può venire a provare il suo pezzo, vecchie glorie e nuove proposte della comicità sono le benvenute– dice Simone Riccobono -, come anche qualche spettatore che ha voglia di stare qualche minuto davanti a un microfono. All’Agricantus sarà un appuntamento mensile all’insegna della leggerezza e del divertimento, in cui la vera novità sarà proprio il gioco di improvvisazione condiviso con il pubblico».

Così ogni spettatore diventa parte integrante e attiva dello spettacolo avendo l’opportunità di assistere in tempo reale al processo creativo e alla nascita delle battute. Questo renderà ogni appuntamento unico e irripetibile.

“Pov: si ride” è quindi più di una semplice serata di stand-up, ma un vero e proprio laboratorio comico in cui improvvisazione, interazione e sperimentazione si incontrano per dare vita a uno spettacolo leggero, veloce e dal linguaggio contemporaneo. Un format pensato per raccontare con ironia le piccole e grandi contraddizioni della vita quotidiana, e per dimostrare come, cambiando semplicemente punto di vista, anche la realtà più ordinaria può diventare sorprendentemente comica. “Pov: si ride” è il format che mancava: un’esperienza dinamica e divertente in cui la stand-up comedy incontra l’improvvisazione, la comicità si mescola all’intelligenza e il pubblico è parte attiva della serata.