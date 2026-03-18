19 marzo a Catania l’iniziativa “Blocca le frodi. Ora!”. L’educazione finanziaria e la tutela dei cittadini al centro del confronto promosso dallo SPI Cgil, Cgil e Federconsumatori

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Appuntamento DOMANI giovedì 19 marzo 2026 a partire dalle ore 9.30, nel salone Russo di via Crociferi 40 a Catania, per l’iniziativa “Blocca le frodi. Ora! Educazione finanziaria – Difendere il proprio futuro dalle frodi”, promossa da SPI Cgil Catania, Cgil Catania e a Federconsumatori Catania.

L’incontro nasce con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza e la prevenzione contro le frodi finanziarie, un fenomeno in costante crescita che colpisce in particolare le persone più esposte e vulnerabili, tra cui molti pensionati. L’iniziativa rappresenta un momento di approfondimento e confronto tra istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo sindacale e associativo, con l’intento di fornire strumenti concreti di informazione e tutela.

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I lavori saranno presieduti da Carmelo De Caudo, segretario generale della Cgil Catania. Le relazioni introduttive saranno affidate a Giuseppina Rotella, segretaria generale dello Spi Cgil Catania, a Valentina Di Magro, segretaria confederale della Cgil Catania, e a Salvatore Nicosia, presidente di Federconsumatori Catania.

Nel corso dell’incontro interverranno Pietro Di Lorenzo, rappresentante della Banca d’Italia, Paolo Inturri, dottorando di ricerca in Diritto Costituzionale, Simona Gozzo, sociologa, e Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia. Le conclusioni saranno affidate a Tania Scacchetti, segretaria generale dello Spi Cgil nazionale.